合規圍標與管治虛火｜林一一

前幾日有個朋友打嚟，語氣充滿咗一種「選擇困難症」嘅煩惱。佢話：「 唉，公司要整份 ESG 報告，搵咗三間顧問公司報價：A 公司、B 公司同埋 C 公司。三份 Proposal 啲字體一樣、排版一樣，最離奇係連入面個法規名都一齊寫錯咗。佢哋報價仲好有默契：一間報 8 萬，一間報 9.8萬，一間報 10 萬。你話我揀邊間好？」

我聽完笑咗，呢啲邊係選擇題，根本係「連連看」。我同佢講：「你求其抽籤啦，反正無論你揀邊間，最後入嚟做嘢嘅，好可能都係同一班 Freelance。」

呢種看似公平競爭、實則「圍爐取暖」嘅現象，喺 ESG 入面係最典型嘅 G（Governance，管治） 風險。好多公司以為跟足程序，攞齊「三方報價」就叫合規（Compliance）。但呢種「程序正義」往往只係一塊遮羞布，掩蓋住背後嘅利益輸送。圍標嘅高明之處，唔係佢犯法，而係佢「合法地」令你冇得揀。你以為自己做緊盡職審查，其實你只係幫緊人哋完成一場「分豬肉」嘅儀式。當顧問服務變成一種操縱出嚟嘅商品，企業買返嚟嘅唔係專業建議，而係一份用錢買返嚟嘅安穩——只要大家一齊造假，就冇人會係假。

協商式銷售

用經濟學嘅 「博弈論」（Game Theory） 嚟睇，呢班顧問公司其實達成咗一種 「納殊均衡」（Nash Equilibrium）。喺呢場賽局入面，如果大家都真係攞真本事出嚟減價競爭，最後只會兩敗俱傷，毛利變負數；相反，大家私下協調好邊個做主標、邊個做陪跑，確保每個人都有飯食，咁就係對每間公司嚟講最「理性」嘅選擇。

而喺人類學角度，支撐呢種均衡嘅係地道嘅 「Old Boy Network」（老友記網絡）。香港呢個圈子細到一個點，大家可能係同一個大學 Society 甚至同一間中學出身。呢種網絡建立咗一種強大嘅 「隱蔽互惠」（Hidden Reciprocity） 關係。今日我幫你湊夠三份報價陪跑，聽日你回禮俾個 Project 我做。呢種互惠唔會寫喺合約，但比起任何合規手冊都更具約束力。呢種圈子文化形成咗一種「租值轉移」，大家唔再透過提升技術嚟競爭，而係透過操縱市場規則，將社會資源轉移去自己袋入面。

見真人試真功夫

要破解呢種深根蒂固嘅「老友記報價單」，老細們唔可以再迷信文件，而係要主動打破資訊不對稱。首先，採購策略要夠「雜」，唔好死守嗰幾個熟客介紹嘅顧問，試下刻意引入一兩間外資或者完全唔同背景嘅公司報價，直接撞散嗰個本地利益鏈。其次，Proposal 寫得幾靚都係假，一定要要求 Project Manager 落場親自 Present 兼且接受「壓力測試」，問啲深入嘅技術實務問題，係咪真係識做，定係只係識抄，一開口就知，等班諗住混水摸魚嘅顧問無得單靠「關係」就收工。

扮做不如放下

諷刺嘅係，呢啲公司平時喺 ESG 報告入面大談「反貪污政策」同「商業道德」，轉個頭就喺後巷傾好晒下次邊個做主標、邊個做陪跑。

企業嘅委員會坐喺冷氣房，望住三份大同小異嘅報價單，認真咁討論「成本效益」，成件事荒謬到好似睇住鹹片講貞操。大家心照不宣，只要文件齊整，ICAC 唔敲門，呢場「合規遊戲」就可以一直玩落去，直到大家一齊老去，再將呢套「生存智慧」傳俾下一代嘅 Old Boys。

雖然係慘，但望住提出問題嘅人其實最後都只係介意價錢，我忍唔住同個朋友講：「如果唔介意質素，學局長話齋，不如你試下放下？

林一一

長期研究企業可持續發展、氣候治理與資本市場風險的ESG從業員。

期望化繁爲簡，將多餘修飾拆去，把可持續議題講得清楚、寫得務實，從細節還原本質，一理通百理明。

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