啟德一周年：香港終於找回久違的熱鬧？｜梁偉聰

啟德體育園將近開幕一周年。這個時間點，值得我們重新審視香港「體育盛事」的成績表。不過，在談論經濟數字之前，筆者更想問自己一個問題：啟德的出現，有否令我們的幸福感增加？我的答案是有。

頻密承接世界級巡演

過去一年，多個世界級演唱會與大型體育活動在啟德舉行。我亦有幸親身參與其中，包括Coldplay、BLACKPINK、五月天、周杰倫等巡演香港站，以及本地特色體育活動「啟德飛步跑」。那種與數萬人同場呼應的震撼感，是電視畫面永遠無法取代的。

十年前，我未必會相信，香港能夠如此頻密地承接這類世界級巡演。如今不必飛往東京、首爾或台北趕場，收工後約齊朋友入場，享受演出，再回家睡自己的床，這種「不影響生活的追星自由」，本身就是城市生活質素的體現。

從數據角度看，2025年全年入境旅客達4,989萬人次，按年升12.1%，增加近539萬人。非中國旅客升幅達15.3%，尤其台灣、日本、美國及南韓市場均錄得雙位數增長。過夜旅客方面，非中國市場升幅亦明顯高於中國市場。盛事未必是唯一原因，但大型場館提供了爭奪國際活動的基本條件，這一點毋庸置疑。

重新具備「主場優勢」

更重要的是，啟德讓香港重新具備「主場優勢」。過去即使有市場需求，卻缺乏可承載世界級規模的場地，只能看着周邊城市承接機會。如今，全運會、七人欖球賽、國際巡演、世界格蘭披治桌球大獎賽等活動接連落地，香港不再只是金融中心，而是逐步重建文化與體育層面的存在感。

當然，一周年亦是檢討與改進的時刻。2026年世界格蘭披治桌球大獎賽在吸收早前安排爭議的經驗後，主辦方明顯在觀眾動線與場內管理上作出改善，反映大型場館運作需要時間磨合。盛事經濟從來不是一次到位，而是在實戰中修正細節。

至於未來動向，文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前指出，由於世界盃決賽周與歐洲聯賽賽季銜接緊密，今夏未必適合安排國際足球隊表演賽，但同時預告將有本地「天王天后級」歌手於啟德主場館開唱。這些訊號顯示，啟德並非單一活動平台，而是長期節目供應策略的一部分。

交通與動線仍需優化

盛事的真正價值，未必只體現在GDP或酒店入住率上。當市民重新習慣在自己城市欣賞世界級演出，當年輕人不再覺得「好嘢一定要出國睇」，那種心理上的轉變，同樣重要。

啟德一周年，並不代表任務完成。場館要持續吸引國際節目，交通與動線仍需優化，區域外溢效應亦需時間觀察。但至少這一年，我們看見香港不再只是旁觀者，而是重新站回舞台中央。

盛事經濟或許帶來旅客與消費，但更難得的，是城市重新感受到屬於自己的熱鬧與光亮。對一座城市而言，這種幸福感，有時比冷冰冰的數字更有分量。

梁偉聰－企業傳訊及財經公關顧問

