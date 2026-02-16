恒地慶祝50周年 再辦兩大活動 與3500名長幼基層迎新歲

上月16日為恒基地產（016）成立50周年，過去一個月已有逾兩萬名市民及員工參與多項慶祝活動，適逢農曆新年將至，集團在剛過去周末（14日及15日）亦分別舉辦「馬年耆樂團年宴」及「社區同樂日」兩大活動，共邀請3,500名長者、年輕人及基層家庭參與，感受熱鬧的節慶氣氛。

與長者共晉團年飯

集團表示，「馬年耆樂團年宴」邀請了300名來自博愛江夏圍村、恒莆新苑兩個過渡性房屋項目，以及觀塘區基督教家庭服務中心的長者於美麗華酒店共晉團年飯，並為他們精心設計非物質文化遺產吹糖工藝製作攤位、幸運大抽獎和兒童醒獅表演等豐富節目，令長者投入歡樂氣氛。

多位恒基溫暖工程義工隊成員亦有參與團年宴，除了與長者互動交流外，還親手為長者書寫揮春，送上新年祝福。除此之外，各參與長者更獲贈新春福袋，內含應節食品及圍巾等實用禮品。

邀請多支隊伍表演

「社區同樂日」方面，集團與逾20個非牟利團體，包括香港明愛、兒童癌病基金、願望成真基金、社區客廳及學校等合作，邀請超過3,200位長者、年青人、基層家庭及患病小朋友參與假中環海濱舉行的嘉年華，進一步將愛心和正能量，帶給更多家庭和群體。

集團當日特別邀請多支來自香港青年協會、香港舞蹈團、競技空手道中心等團體的表演隊伍，於場內的「恒基兆業地產社區舞台」分別呈獻音樂、舞蹈、空手道等表演，為參與人士帶來難忘歡樂的回憶，並藉此為年輕人提供展現才華的機會，鼓勵他們實現夢想。