綠色和可持續金融跨機構督導小組公布未來3年策略重點

ESG
更新時間：15:21 2026-01-30 HKT
發佈時間：15:21 2026-01-30 HKT

金管局公佈，綠色和可持續金融跨機構督導小組周四（29日）召開第十二次會議，訂立2026至2028年策略重點，進一步鞏固香港作為具競爭力及面向未來的可持續金融中心的角色。

督導小組未來三年的策略重點建基於2023至2025年工作計劃所奠定的堅實基礎，並圍繞兩大支柱：

1.鞏固及深化香港作為可持續金融中心的工作

  • 加強可持續披露生態圈，包括可持續核證、支持高質量的轉型計劃披露、及有效的科技應用。
  • 擴展及深化可持續金融市場，通過香港促進可持續資金跨境流動，並加強跨境碳市場合作。
  • 加強對外交流，積極舉辦活動及參與國際對話。
  • 推出技能培訓措施，支持人才培育。

2.拓展香港在新興領域的優勢

  • 透過提供實務指引、配套工具及案例研究，擴大轉型金融規模，並鼓勵業界更廣泛採納轉型規劃。
  • 支持氣候適應金融，推動市場做好準備、識別相關能力缺口，支持產品創新與發展，同時加強對實體風險的評估能力。

督導小組聯席主席兼金管局總裁余偉文表示，香港的可持續金融市場在過去數年取得了顯著進展。2026至2028年的重點工作將進一步鞏固香港為可持續金融生態圈建立的穩健基礎，同時確定香港的定位，以把握亞洲邁向低碳及具氣候韌性經濟所帶來的新興機遇。

督導小組聯席主席兼證監會行政總裁梁鳳儀表示，這些新的重點工作彰顯香港一貫的承諾，確保香港持續與國際保持接軌、具備前瞻視野，並積極回應市場需求。加強披露及推動轉型金融發展，對於支持金融體系實現可信的成果，以及建立具透明度及以科學為本的路徑，至關重要。
 

