我們以為老套的香港 正被世界重新看見｜梁偉聰

外國人來港必買的手信，又多了一個本地品牌。筆者想說的，並不是那些在內地批發、在旅遊區高價轉售的紀念品，而是一些真正有實際用途、又能自然融入潮流的香港品牌。近期在社交平台爆紅的Dr. Kong厚底皮鞋，正是一個好例子。

Dr. Kong厚底皮鞋「自然出圈」

事源有網民在Threads分享，發現Dr. Kong一對厚底皮鞋不但舒適，外形更意外地適合「地雷系」穿搭，加上599元買一送一，迅速在本地年輕圈子掀起話題。表面看只是一則潮流分享，但筆者反而認為，這或許會成為繼京都念慈菴、Tempo紙巾後，又一個被海外旅客「發掘」的香港名物。

一件產品要成功出圈並不容易。Dr. Kong早年在家長圈已有相當高的認知度，但一直停留在學童鞋、健康鞋的功能層面。筆者兒子就讀的幼稚園附近，有一個被稱為「死場」的商場，僅補習社、興趣班林立，唯獨一間Dr. Kong長期屹立，方便家長為孩子換鞋。這類品牌，從來不是靠包裝取勝，而是靠日常生活慢慢累積信任。

這次爆紅，提醒了我一件事——品牌定位並非一成不變，只是我們有沒有重新發掘它的價值。

從旅遊推廣角度看，這類「自然出圈」的本地品牌，其實正好回應了文體旅局及旅發局近年反覆強調的方向：讓旅客接觸更生活化、更貼近香港日常的文化體驗，而不只停留在打卡景點。

BLACKPINK成員Lisa訪車公廟

同樣的情況，也出現在我們習以為常的地方文化上。在不少港人眼中，沙田車公廟每逢新年由鄉議局代表代港人求籤，難免帶點老套意味；若有外地朋友來港，也未必第一時間想到要帶他們去參拜。但近日韓國天團BLACKPINK成員Lisa被發現低調到訪車公廟，才令不少港人重新認識這個地方在海外的文化意義。

原來在泰國，車公廟早已流傳多個「轉運」故事——包括有藝人參拜後事業翻身，亦有政壇人物在低潮時祈福後迎來轉機。這些故事經年累月在當地口耳相傳，令車公廟成為不少泰國旅客來港的「指定行程」。坊間更有一個文化細節：泰國人重視「還神」，若願望實現，翌年再來答謝並不出奇。對於Lisa的粉絲而言，這或許意味著她未來再訪香港的可能性，反而更高。

這些現象帶給筆者一個更大的啟發：文化共鳴未必來自大型宣傳，而往往源於真實故事與民間流傳。若從文體旅局近年推動「體驗式旅遊」的角度看，這些看似零散的文化片段，反而具備更長遠的累積價值。

值得重新認識自己文化底蘊

無論是Dr. Kong的厚底鞋，還是車公廟的轉運傳說，它們能在海外引起共鳴，並不是因為刻意包裝，而是因為香港本身就具備一種中西交融的獨特氣質——在高度城市化的同時，仍然保留着最傳統的華人文化。這種並存狀態，在外地旅客眼中，本身已是一種無法複製的風景。

那些我們覺得老套的習俗，可能正是別人心中的靈驗象徵；那些我們視為普通的品牌，也可能因為下一個潮流、下一個故事，而成為旅遊記憶的一部分。飲一杯奶茶、食件蛋撻、掃街雞蛋仔魚蛋，再到沙田拜車公、上山頂看夜景——我們以為尋常，卻是世界上獨一無二的存在。

與其急於向外取經，也許更值得重新認識自己的文化底蘊。香港真正欠缺的，從來不是內容，而是一份相信自己文化值得被看見、被分享的自信。

梁偉聰－企業傳訊及財經公關顧問

🔗LinkedIn: https://bit.ly/3ClurwJ

🔗Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/

相關文章：渣馬封路值不值？盛事之城必須面對的代價｜梁偉聰