大新夥業界推ESG線上自我評估 近300中小企參與

大新銀行（2356）與香港中小型企業聯合會去年再度攜手合辦《SME ESG 約章》2025，並首度推出ESG線上自我評估平台，吸引近300家中小企參與及評估自身對環境、社會和管治 （ESG）的認識和實踐進程。

2025 年度共有 59 家中小企參與「約章」，當中48家成功獲得免費獨立評核及認證。97.4%獲得認證的中小企均認同實踐ESG對中小企業非常重要及重要，既可提升企業形象，亦能提高管理效率及吸引更多客戶。

新增平台涵蓋多個ESG關鍵範疇

《SME ESG 約章》2025新增的免費ESG線上自我評估平台，涵蓋多個ESG關鍵範疇，例如節約能源、資源管理、員工發展及培訓、企業管治、消費者資料保障及反貪污等。平台旨在以簡單和互動方式提高中小企對ESG的認識和興趣，鼓勵中小企了解和改善自身在ESG方面的狀態和表現。

大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍表示，該行一直支持中小企升級轉型及尋覓商機，為鼓勵中小企實踐ESG，除加入全新的線上自檢平台外，亦提供銀行服務優惠。

中小企聯合會會長郭志華先生指出，大部分參加「約章」的中小企均認為實踐ESG是非常重要。該會希望更多中小企加緊把ESG元素融入營運架構同管治機制，提升營商競爭力。