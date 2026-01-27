港鐵首度發行澳元綠色債券 獲超額認購6.25倍

港鐵（066）公佈，於1月22日在澳洲市場發行首批澳元高級無抵押綠色債券，總發行額達20億澳元，為該公司全面融資策略的其中一項部署。

今次發債獲標準普爾及穆迪評為「AA+」及「Aa3」級，為澳元債市場歷來規模最大的企業綠色債券及雙期限企業債發行，同時錄得澳元企業債券史上規模最大的訂單認購額。

用於《可持續融資框架》綠色項目

港鐵表示，是次債券分為兩期，包括5年期10億澳元及12年期10億澳元，債券票息分別定為4.886%和5.582%。由於市場需求強勁，債券獲超額認購6.25倍，最終總認購額達125億澳元。融資所得款項將用於港鐵《可持續融資框架》下合資格的綠色項目，推動環境效益，並強化港鐵長期可持續發展目標。

深化亞洲企業於澳元市場參與度

港鐵財務總監樊米高指出，公司對投資市場積極回應感到鼓舞，投資者包括來自全球各地的保險公司、官方機構、退休基金、主權基金、資產管理公司、銀行、證券行及私人銀行等，融資將有助加強港鐵的財務基礎及靈活性，支持重大資本投資計劃，讓公司建設更多活力社區並持續提升卓越服務水平。同時，今次交易亦有助深化亞洲企業於澳元市場的參與度。

今次債券是通過港鐵的50億澳元債務發行計劃，按規例S形式發行。澳新銀行、德意志銀行、三菱日聯銀行和瑞銀擔任此次債券發行的聯席牽頭經辦人及聯席簿記行，澳新銀行同時獲委任為債券發行的ESG協調行。

港鐵公司自2009年起於澳洲開展業務，目前在墨爾本及悉尼參與營運主要鐵路專營項目及地鐵系統。

