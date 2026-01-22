渣馬封路值不值？盛事之城必須面對的代價｜梁偉聰

渣馬算是近年少數令人感到純粹開心的本地盛事之一，而今年的開心記憶點亦特別多。無論是兩大贊助商Adidas與Nike的市場角力，抑或周潤發率領一眾藝人完成十公里賽事，均為賽事增添不少話題性，就連「肥貓」鄭則仕亦成功完賽，更令不少市民對運動重燃興趣。

對筆者而言，最大的成就當然是成功完成半馬。由於早前受過傷，訓練不足，只能以安全完賽為目標，幸好最終無傷無事完成，算是為自己留下了一段難得的回憶。

國際規模盛事 封路無可避免

然而，網上亦出現批評聲音，指渣馬封路安排影響交通、阻礙上班及日常生活，彷彿連這項已舉辦超過26年的本地老牌盛事（自1997年舉辦至今），也難逃香港「投訴之都」的宿命。這些聲音未必是主流，但並非毫無討論價值。

近年政府積極推動「盛事經濟」，演唱會、嘉年華等活動對市民日常影響相對有限；但若希望發展具國際規模的體育盛事，如馬拉松、單車賽，甚至F1賽事，大型封路安排幾乎無可避免。問題不在於是否封路，而在於社會是否願意為一項世界級盛事，承擔一定程度、可管理的不便。

不只單次消費 兼具長遠價值

放眼世界，任何成功舉辦大型體育盛事的城市，都難免對市民生活造成短暫影響。關鍵在於，這些影響能否換來相應的價值。筆者曾撰文分享參加 HYROX香港站的觀察，並非紙上談兵，而是親眼見到來自全球近50個國家、接近萬名參加者，如何把一場賽事轉化為旅遊、住宿、餐飲與消費行程。即使以極保守估算，1萬人在港消費5,000元，已是5,000萬元的即時經濟效益。

更重要的，並非單次消費，而是這些參加者回國後，向親友分享香港的賽事體驗與城市形象，所帶來的長遠價值。

並非否定不便 反思值不值得

當然，這並非否定市民的不便。有人要返工、送貨、接送小朋友，這些都是實實在在的生活壓力，值得被理解與尊重。但或許可以回想，八十年代興建地鐵時，官方口號是「地下鐵路，為你建造」，民間卻戲謔地改成「地下鐵路，圍住為建造」，反映當年不少市民確實感到困擾。

筆者作為後來的受惠者，只享受了地鐵帶來的便利，卻未曾承受施工期間的影響。今天，為盛事封路，與當年興建地鐵其實有異曲同工之處——同樣是為城市升級所付出的代價。分別在於，地鐵是肉眼可見的基建，而盛事則屬於城市軟實力的投資，回報未必即時呈現。

盛事經濟從來不是零成本，也不可能讓所有人完全無感。問題不是「有沒有不便」，而是這些不便是否值得，是否被妥善管理，是否為城市帶來長遠價值。希望對封路安排感到不快的朋友，不妨從這個角度多想一步，為本地盛事品牌，給予一點空間與耐性。

梁偉聰－企業傳訊及財經公關顧問

🔗LinkedIn: https://bit.ly/3ClurwJ

🔗Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/

相關文章：David Webb與「一股一票」：港股散戶曾經擁有的守門員｜梁偉聰