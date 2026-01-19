啟勝旗下天晉II超額完成環保目標 天台太陽能板一年可生產4萬度電

啟勝管理服務旗下管理的天晉II於香港環境卓越大獎2024榮膺「物業管理（住宅）」金獎，成全港唯一累計獲得第19個金獎的物業管理公司。啟勝表示，天晉II團隊深明可持續發展對提升居住環境質素的重要性，早已成立環保小組，制定多項計劃以推動綠色生活，並定期檢討屋苑的可持續發展進程。

公司提到，天晉II於2024年超額完成所有環保目標。其中，為推動可再生能源的應用，屋苑自2023年於各座天台安裝共76塊太陽能板，成功於2024年底錄得生產約4萬度電的發電量，相當於足以供應140個3人家庭1個月的用電需求。

廢物回收種類達36項

此外，為鼓勵住戶踴躍參與廢物回收，天晉II團隊更將屋苑回收種類由原有33項增至36項，以及將回收點增至104個，便利居民日常投放。同時，團隊更與多個合作夥伴舉辦多元化環保活動，包括環保工作坊及親子園藝工作坊等，累計吸引超過800名住戶參與，提升住戶環保意識及凝聚社區力量。

啟勝副董事總經理朱啟明表示，奪獎一方面肯定了公司多年來在社區推動節能減廢、提倡低碳生活的方向正確，另一方面亦說明只要物業管理公司與住戶齊心合作，就能在舒適宜居與環保減碳之間取得良好平衡。

