信和獲MSCI評級「AAA」 ESG策略及可持續實踐達國際標準

信和宣布，集團於MSCI環境、社會及管治 (ESG）評級中由「AA」級提升至最高「AAA」級，印證信和在應對重大ESG挑戰與機遇方面的持續努力，與國際標準接軌。

MSCI ESG評級覆蓋全球逾17,000名發行人，旨在評估企業相較於同業，在管理長期、具有財務重要性的可持續發展相關風險與機遇方面的能力。評估範疇包括碳排放、綠色建築、健康與安全，以及供應鏈管理等，協助投資者識別更具可持續增長潛力的企業。信和於2025年的評級榮獲「AAA」級，名列「房地產開發與多元化活動」行業中最佳的5%企業。

信和主席暨環境、社會及管治督導委員會主席黃永光表示，深信，抗禦力和健康福祉是實現深遠可持續發展願景的基石—既能為持份者創造長遠價值，同時為環境帶來正面影響。榮獲此項國際評級的最高認可，是對集團持續努力的肯定，並促使我們進一步將ESG理念融入長期發展策略。展望未來，將繼續與合作夥伴攜手，深化可持續實踐並推動創新。將透過審慎管理、匠心設計與履行社會責任，制訂符合投資者期望策略重點，持續優化業務組合，並惠及集團所服務社群。

信和致力提升氣候韌性及適應能力，並推出「供應商氣候夥伴計劃」，鼓勵可持續供應鏈。集團以及信和在可持續發展方面的努力屢獲嘉許，包括獲科學基礎目標倡議組織（SBTi）認證其長期減量目標，並於大中華區房地產業可持續發展指數（REBSI）中名列榜首。另外，信和連續第二年獲納入CDP最高基準—2025年度氣候變化A 級別名單，並在全球房地產可持續標準（GRESB）房地產評估中獲評為發展基準「全球業界領導者」—住宅類別。截至2025年6月30日，信和已為香港旗下90%的新建物業取得綠建環評（BEAM Plus）認證。

