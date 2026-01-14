誰在付出？香港職場的家庭照顧成本與性別錯配｜林一一

有一次開會，一位部門主管低聲抱怨：「其實我唔係反對同事請家庭假，我最怕係每次都係同一啲人頂。」「咪係，仲要次次都係我哋男同事幫啲女人頂。」隔離有個阿姐即刻接話：「無錯。頂嗰啲，好多都係男人，因為佢哋唔會因為家庭理由請假。」

呢句話一出，大家都笑咗一下，但笑得有啲尷尬。

在辦公室入面，最常請假的，往往唔係基層員工，而係收入接近中位數、職位不上不下的女同事。理由表面上千變萬化，但歸根究柢，幾乎都同「照顧」有關——照顧年老父母、照顧子女、處理家庭突發狀況。制度上，男女福利一樣；現實中，承擔家庭責任的，仍然主要是女性。呢種落差，並唔係公司政策設計失誤，而係華人社會長期以來，對家庭角色的分工仍然高度性別化。

被制度塑造的「理性選擇」

如果將時間推回二、三十年前，呢種分工反而更加「合理」。當年，女性被視為家庭的核心照顧者，工作只是補貼家用的附加價值。家庭優先，事業讓路，幾乎係社會共識。但今日的香港，呢個前提早已瓦解。女性工作不再是附加價值，而係自我實現、經濟獨立、職涯發展。男女平等的意識抬頭，加上高樓價、單一收入難以支撐家庭，女性成為家庭經濟的重要來源，甚至是核心，已經是常態。而菲律賓女傭的普及，確實釋放咗大量女性勞動力，令雙職家庭成為可能，但呢個制度從來無法完全取代「主要照顧者」的角色。

家庭真正消耗精力的，往往唔係洗衫煮飯，而係那些無法外判的事情：學校開放日、孩子半夜發燒、老人家覆診、安排女傭時間表、幫孩子報補習班、處理家庭財務。呢啲零碎而持續的責任，唔會寫入職位說明書，但每日都在發生。有人形容香港在職母親等同做緊兩份全職工作，並不誇張。

呢個其實係典型的勞動力錯配。家庭照顧並非「非技術性工作」，但制度長期假設呢部分勞動力天然由女性供應，於是男性勞動力被鎖死喺辦公室，女性則被鎖死喺雙重角色。表面上，男性「更穩定」、更可預測；實際上，只係將家庭風險集中壓縮到女性身上。

男人唔應該請假？

有一次，下午四點半，坐我隔離個男同事在電腦前反覆望時間，跟住打電話同對方講：「我知學校提早放學。」他嘆咗一口氣，然後繼續講：「你搵下辦法先，我真係走唔開。」跟住就收綫。5分鐘後，他轉頭同我講：「今晚要OT。」

呢個選擇，唔係因為佢唔關心家庭，而係制度已經幫佢計好成本：請假即係要解釋，有可能比老細覺得我不負責任；OT等於責任感、加分，下次升職可能有我份。理性人會揀後者。而長遠後果係，男性愈來愈遠離家庭照顧場景，女性愈來愈被視為「不穩定勞動力」。呢個唔係性別偏見，而係誘因設計導致的市場結果。

經濟學講比較優勢，但比較優勢唔係天生，而係制度塑造。如果制度默許男性「專心返工」、女性「自然照顧」，市場就會將呢個分工合理化，最後變成「現實就係咁」。問題係，當生育率跌到需要政策介入，社會已經冇本錢再維持呢種低效率分工。

近年，企業層面確實開始正視「家庭照顧者」的需要，家庭友善政策、彈性工時、特別假期，討論熱度不低。不過，制度進步，文化卻往往停留在原地。表面上，公司支持在職母親；實際上，對經常請假的女性加以微言，甚至以「不適合公司節奏」為由，暗示她們自行離場，仍然屢見不鮮。

從經濟學角度睇，呢個問題並非單純的性別不公，而係勞動力配置失衡。傳統家庭模式下，女性承擔大部分非市場勞動（unpaid care work），而男性專注於市場勞動。當女性大量進入職場，而家庭分工卻未有同步重組，結果必然係效率損失：高技能女性因家庭責任被迫降低工時、放棄晉升，社會整體人力資本未能被充分利用。

男人顧家有分加

有人提出，解決方法係加強公共配套，例如社區托兒所、長者日間照顧中心。呢啲措施固然重要，但它們只能減輕負擔，無法改變結構。女性依然被卡在工作與家庭的雙重責任之間，因為「最後責任人」的身份並未改變。真正有效的家庭友善，唔係再問「女性需唔需要更多彈性」，而係問：「點樣令男性請家庭假嘅邊際成本低過OT？」只要男性請假仍然被視為例外行為，家庭照顧就永遠無法成為共享責任。

再退一步講，亦無法否認女性在生育後，往往會自然地與家庭建立更強的情感連結。這既有文化因素，亦有生物學基礎。問題唔係要抹殺呢種母性，而係要降低制度對此作出的懲罰。真正的出路，並唔係要求女性再多捱一點，而係針對家庭責任，釋放男性勞動力。

當家庭內部能夠根據實際情況，而非性別預設，重新分配照顧責任，整體效率會提高。男性若能更合理地參與家庭照顧，女性便能更穩定地留在職場，企業保留經驗，社會保住勞動力，生育意願亦不至於因「代價過高」而進一步下降。

因此，育嬰假不應只是女性的專利。男性請假照顧家庭，上司與同事不應感到驚訝，更不應拋出那句已經過時的質問：「你老婆呢？」當男性參與家庭照顧被視為正常行為，而非例外情況，照顧成本才有可能真正被社會化，而唔係繼續由女性個人承擔。

說到底，這並非道德問題，而係一條赤裸裸的經濟算式。誰承擔照顧責任，誰就承擔了機會成本。如果制度只默許某一性別付出這筆成本，社會最終付出的，會是更低的生育率、更高的人才流失，以及一個看似進步、實則停滯的勞動市場。釋放男性勞動力去照顧家庭，唔係道德進步，而係人口結構下的理性選擇。

如果企業真係想談長遠競爭力，下一步唔係再寫一條家庭友善政策，而係認清家庭唔係女性的私人問題，反而應該係整個市場的公共成本。ESG講既，從來唔止係環保同道德，而係一家企業甚至社會的長遠生存能力。

林一一

長期研究企業可持續發展、氣候治理與資本市場風險的ESG從業員。

期望化繁爲簡，將多餘修飾拆去，把可持續議題講得清楚、寫得務實，從細節還原本質，一理通百理明。

相關文章：家庭友善政策對其他同事不友善｜林一一