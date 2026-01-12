國泰歡迎北大研究院可持續航油建議 長遠成本接近傳統航油

國泰（293）表示，國泰歡迎北京大學國家發展研究院發表的研究報告《燃點SAF市場：中國可持續航空燃料規模化發展政策路徑》。國泰指出，該報告深入分析現況並提出精闢建議，透過供求雙方的市場策略，就於內地擴大可持續航空燃油（SAF）的使用，提供了切實可行的寶貴意見。

國泰表示，有關研究深入探討了內地規模化發展SAF所面對的多項挑戰與尚未開發的潛力，在借鑒全球最佳實踐的同時，參考國家正蓬勃發展的太陽能光伏產業的相關經驗。

eSAF長期降低成本具潛力

國泰引述報告指出，國家在原料資源和製造能力方面的獨特優勢，並對不同技術生產所需的長期成本所造成的影響進行預測，其中以生產電製可持續航空燃油（eSAF）稱著的電製合成燃料技術（Power-to-Liquid，PtL），在長期降低成本方面呈現最大的潛力，有關技術即利用可再生能源電力，將二氧化碳和水等原料轉化為合成燃料的技術。

報告又指出，初步分析顯示，在適當政策支持下，當國產eSAF累計產量達到160萬噸時，加上全國碳交易預計在2030年通行的碳價成本，國產eSAF成本可能接近傳統航油的價格。

國策多管齊下推動成本效益

國泰又引述研究報告建議，採取多管齊下方式，推動國家可持續航空燃油產業發展，並以此獲得長期的成本效益，當中包括政策協同、刺激市場需求、拓展國際市場准入通道、建立採購機制以確保供求穩定。

國泰：國產SAF助提升全球航空業供應保障

國泰可持續發展總經理張承恩稱，作為全球航空業及可持續航空燃油生態系統的重要一員，國家在本土發展SAF產業不僅順應全球趨勢，支持國家減碳目標，更有助提升全球航空業在SAF的供應保障和負擔能力。

他稱，北京大學此項研究令人鼓舞，因為其指出SAF與傳統航油有機會實現長期成本持平，前提是新技術的開發、大規模SAF生產，以及從需求和供應兩端支持SAF推廣的政策能獲得足夠支持，這對全球航空公司以商業可行方式擴大使用可持續航空燃油至關重要。

國泰表示，該集團長久以來支持國家的SAF發展，並且是首批航空公司在香港國際機場、阿姆斯特丹史基浦機場、倫敦希斯路機場率先採用國產SAF。

國泰集團2024年有關採購SAF的數字顯示，相對傳統航油，其生命周期碳減排幅度可達約80%。