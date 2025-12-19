煙花取消之後，香港更需要一個「有溫度」的倒數｜梁偉聰

今年香港的除夕夜，少了一樣市民早已習以為常的畫面——維港跨年煙花。

因大埔火災的陰影仍在，政府與旅發局決定取消煙花匯演，改以另一形式在中環舉行倒數活動。消息一出，坊間自然出現不同聲音：有人覺得「冇煙花就冇氣氛」，亦有人認為，在這樣的社會氛圍下，低調處理才是負責任的做法。

但如果把討論簡化成「有冇煙花」，其實反而忽略了一個更重要的問題——災後的城市，是否仍然需要集體節奏？

我在上一篇專欄曾提到，災後社會的復元，從來不是「全面取消」與「如常狂歡」的二選一，而是如何在哀悼與生活之間，找到一條有尊嚴的中間路。今年的聖誕與除夕，某程度上正好成為一次現實測試。

不少商場與機構處理成熟

客觀而言，若與去年相比，今年不少商場與機構的處理，確實成熟了不少。

以商場為例，整體節日佈置明顯少了喧鬧，多了層次與溫度。去年我曾提過的置地廣場，今年無論在整體設計、空間感以至細節鋪排上，都明顯用心了不少，完全擺脫了去年那種「求其堆砌」的感覺。佈置不再只為打卡而存在，而是讓人願意慢慢走、慢慢看，這種轉變，本身就反映出對城市情緒的理解。

旅發局今年把「聖誕小鎮」移師中環，效果亦相當不俗。即使沒有煙花作背景，透過燈光、音樂與人流互動，反而令活動由「一晚的視覺奇觀」，變成一個可參與、可停留的城市體驗。這種由「看表演」轉向「在場感」的思維，其實值得肯定。

至於除夕倒數，沒有維港煙花，是否就等於失去靈魂？我倒不這樣看。

倒數的核心，從來不是煙花本身，而是那一刻大家同時站在一起迎接新一年的集體情緒。旅發局選擇在中環進行倒數，本身方向正確，關鍵只在於如何把「人味」做得更具體。

我反而會建議，與其糾結於是否有煙花，不如善用中環本身的城市符號。例如，直接以滙豐銀行總行（HSBC）外牆的大型戶外屏幕作為倒數核心，讓清晰可見的數字成為全城同步的節奏。這不但能重現當年香港時代廣場「蘋果倒數」的集體記憶，亦能把金融區轉化為一個真正屬於市民的公共時刻，令倒數重新聚焦在人，而非效果。

形式轉換，而非情緒抽離

從公關與城市管理的角度看，這其實是一個值得肯定的轉向。

在災後情緒仍然敏感的情況下，完全取消活動，未必能真正撫平人心；但若一切如常高調舉行，又容易被視為不合時宜。今年不少機構選擇「形式轉換，而非情緒抽離」，某程度上正是對這個難題的回應。

正如我早前所寫，活動的意義，並不只在於慶祝，而是在於讓社會復常、讓人重新連結。在聖誕與新年的節點，與家人朋友相聚、一起倒數、一起許願，本身就是一種溫柔而必要的修復。

煙花可以暫停，但城市不必停擺。

若我們能在尊重悲傷的同時，仍然為生活保留節奏，為人群保留相聚的空間，那或許正是這座城市在逆境中最值得珍惜的地方。

梁偉聰－企業傳訊及財經公關顧問

🔗LinkedIn:https://bit.ly/3ClurwJ

🔗Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/

相關文章：災後的城市情緒：如何在哀悼與生活之間找平衡｜梁偉聰