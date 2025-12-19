Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

煙花取消之後，香港更需要一個「有溫度」的倒數｜梁偉聰

ESG
更新時間：18:43 2025-12-19 HKT
發佈時間：18:40 2025-12-19 HKT

今年香港的除夕夜，少了一樣市民早已習以為常的畫面——維港跨年煙花。

因大埔火災的陰影仍在，政府與旅發局決定取消煙花匯演，改以另一形式在中環舉行倒數活動。消息一出，坊間自然出現不同聲音：有人覺得「冇煙花就冇氣氛」，亦有人認為，在這樣的社會氛圍下，低調處理才是負責任的做法。

但如果把討論簡化成「有冇煙花」，其實反而忽略了一個更重要的問題——災後的城市，是否仍然需要集體節奏？

我在上一篇專欄曾提到，災後社會的復元，從來不是「全面取消」與「如常狂歡」的二選一，而是如何在哀悼與生活之間，找到一條有尊嚴的中間路。今年的聖誕與除夕，某程度上正好成為一次現實測試。

不少商場與機構處理成熟

客觀而言，若與去年相比，今年不少商場與機構的處理，確實成熟了不少。

以商場為例，整體節日佈置明顯少了喧鬧，多了層次與溫度。去年我曾提過的置地廣場，今年無論在整體設計、空間感以至細節鋪排上，都明顯用心了不少，完全擺脫了去年那種「求其堆砌」的感覺。佈置不再只為打卡而存在，而是讓人願意慢慢走、慢慢看，這種轉變，本身就反映出對城市情緒的理解。

旅發局今年把「聖誕小鎮」移師中環，效果亦相當不俗。即使沒有煙花作背景，透過燈光、音樂與人流互動，反而令活動由「一晚的視覺奇觀」，變成一個可參與、可停留的城市體驗。這種由「看表演」轉向「在場感」的思維，其實值得肯定。

至於除夕倒數，沒有維港煙花，是否就等於失去靈魂？我倒不這樣看。

倒數的核心，從來不是煙花本身，而是那一刻大家同時站在一起迎接新一年的集體情緒。旅發局選擇在中環進行倒數，本身方向正確，關鍵只在於如何把「人味」做得更具體。

我反而會建議，與其糾結於是否有煙花，不如善用中環本身的城市符號。例如，直接以滙豐銀行總行（HSBC）外牆的大型戶外屏幕作為倒數核心，讓清晰可見的數字成為全城同步的節奏。這不但能重現當年香港時代廣場「蘋果倒數」的集體記憶，亦能把金融區轉化為一個真正屬於市民的公共時刻，令倒數重新聚焦在人，而非效果。

形式轉換，而非情緒抽離

從公關與城市管理的角度看，這其實是一個值得肯定的轉向。

在災後情緒仍然敏感的情況下，完全取消活動，未必能真正撫平人心；但若一切如常高調舉行，又容易被視為不合時宜。今年不少機構選擇「形式轉換，而非情緒抽離」，某程度上正是對這個難題的回應。

正如我早前所寫，活動的意義，並不只在於慶祝，而是在於讓社會復常、讓人重新連結。在聖誕與新年的節點，與家人朋友相聚、一起倒數、一起許願，本身就是一種溫柔而必要的修復。

煙花可以暫停，但城市不必停擺。

若我們能在尊重悲傷的同時，仍然為生活保留節奏，為人群保留相聚的空間，那或許正是這座城市在逆境中最值得珍惜的地方。

梁偉聰－企業傳訊及財經公關顧問

🔗LinkedIn:https://bit.ly/3ClurwJ
🔗Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/

相關文章：災後的城市情緒：如何在哀悼與生活之間找平衡｜梁偉聰

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
7小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
10小時前
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
03:11
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
9小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
17分鐘前
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
9小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
21小時前
「借錢黨」荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊連中兩元
借錢黨荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊「連中兩元」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
社會
6小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
2025-12-18 19:00 HKT