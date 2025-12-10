ESG唔係做慈善｜林一一

有10年經驗既ESG從業員想話你知，ESG唔係做善事。

但偏偏每次同客收集「社區投資」資料，十個有九個都會信心滿滿咁交兩樣嘢畀我：

一，捐錢俾公益金（或其他慈善機構）；

二，叫員工星期六去做義工探老人。

最經典係 HR 個句：「我哋公司好注重慈善㗎，年年都有相影返嚟放入報告度。」聽到呢度，我通常會忍唔住問佢哋：「咁你哋同事星期六做義工…有無計 OT？」結果，你知我知，大部分都係無計 OT、無補水、被自願出席。慈善？冇問題。尊不尊重員工？另一回事。

仲有個盲點：公司成日同我講捐錢，其實一查金額，多數一年三五萬港幣，仲少過一個中層年薪嘅 MPF。這叫「投資」？聽到都想笑。

ESG 的 S（Social），從來唔係「影相任務」。講社區投資，大家第一時間諗起捐錢、捐物資、義工。但呢啲全部都係短線援助，有啲像「今日幫你一把」，但明天點？後天呢？真正嘅社區投資係長線、有策略、有影響力、能夠令社區自己變強。

送月餅不如長效幫助社會

回帶十多年前，有間寬頻公司話想趁中秋節「做善事」，捐幾百盒月餅俾基層兒童，彰顯企業關懷。我聽完忍住心中翻白眼：月餅同支援基層兒童，到底有咩關係？不過這句吐槽只敢放心入面——講咗可能連當期費用都收不到。作為一間寬頻公司，如果想幫基層兒童，何不提供特價甚至免費 WiFi？免費上網、完成功課、補上數碼落差，完美演繹如何透過企業自身資源及影響力，為社區帶來長效幫助。要捐月餅，不如留返俾富臨呢類真正嘅「月餅專業戶」。

再舉個近期的例子，滙豐過去數年在全球推行「Future Skills」計劃，不是派錢，而是把資源投放在提升弱勢青年與成人的就業技能，包括金融知識、商業技能及職涯規劃。佢哋唔係每年派定額支票，而係問一個更根本嘅問題：「如果想社區向上流動，到底應該投入什麽資源？」我們應該重視的，從來不是派禮物，而是派能力。於是佢哋專注三樣嘢——金融知識、職涯規劃、未來技能。

短期睇，好似沒有什麽「相片可以放」；但長遠睇，一個青年如果因為這些訓練提升了自己能力、搵到更好工作，佢嘅人生軌跡會唔同晒；而企業未來亦會受惠於更強嘅人才市場。這些才是「投資」。

慈善有溫度 社區投資講深度

慈善係好事，無人反對。但慈善做到盡，都只係短線雪中送炭。社區投資一樣。佢應該是長期、有策略、有回報性。用企業嘅專業、影響力同資源，為社區建立能力、機會、結構性改變。兩者衝突，但層次不同。慈善是溫度，ESG 是骨架；有溫度好，但要站得穩，靠的永遠是骨架。

好多公司仍然把社區投資當成「公關包裝」，甚至當「影相任務」去做。但 ESG 唔係慈善工程，ESG 是治理，是管理風險，是企業責任，是長遠競爭力。而社區投資，是其中最容易被誤解的一欄，焦點從來應該在於企業運用自身資源，協助社區建立長遠價值，而非單純「做善事」。

最近大埔火災，義工如過江之鯽，然而有些人把救災現場變成舞台，鏡頭前眉飛色舞，鏡頭後一頭霧水，完美演繹了甚麽是表演式的仁心。企業若仍以為做慈善便等於做 ESG，那就如同把《資本論》當心靈雞湯——看似勵志，其實誤會極深。

林一一

長期研究企業可持續發展、氣候治理與資本市場風險的ESG從業員。

期望化繁爲簡，將多餘修飾拆去，把可持續議題講得清楚、寫得務實，從細節還原本質，一理通百理明。