ESG唔會死，但企業會｜林一一

在文章刊登之際，大埔火災的善後工作應如火如荼。希望死者安息，生者堅强。這場悲劇起於人禍，更不應以另一場人禍作結。願善後順利、願傷痛不再加倍。筆者心情亦不佳，但看了篇文章指ESG已死，有感不吐不快。

寫了10年ESG報告，我見過太多企業對ESG又誤解、又抗拒。舉個例子，記得有次去一間香港上市旅行社公司開會，CFO一坐低便劈頭一句：「我哋過咗上市聆訊，過晒核數師、證監、港交所，合規都齊晒，仲寫咩？寫完會唔會令股價升？」這樣的問題並不稀奇。我如實回答，對方卻不受落。約莫9個月後，該公司因客戶資料外洩，管理層要鞠躬道歉，我亦慶幸當日沒接那份工作。

我當時的回答好簡單：「我認爲你哋行業網絡安全係重中之重，合規唔代表管理到位。你哋收咁多客戶資料，又啱啱上市咁有錢，黑客唔攪你地攪邊個？風險好高！」可惜客戶聽唔入耳，覺得我未答中「ESG如何令股價立即上升」呢條隱形題目。

常言道 風險與機遇

ESG從來不是這樣玩的，應該先談風險，再講機遇。作為ESG顧問，我經常勸諭客人唔好以為ESG報告做得靚，就係ESG管理做得好。起樓最緊要打地基，ESG管理一樣，基礎建設要做好，企業應該按部就班：

（1）頭5年：建立基礎，將政策、架構、流程建立好，確保合規、落地、可操作；

（2）第二個5年：檢視風險，全面識別ESG風險，從治理、營運到供應鏈逐項改善；

（3）第三個5年：尋找機遇，基礎穩健才有空間找ESG帶來的機遇，例如碳交易、綠色金融、創新技術。

好多企業以為ESG是「額外加分項」，可以拉高估值，後來發現市場不會因一本報告就提高公司價值，便急急下結論說「ESG無用」。然而，國際市場的訊號非常清晰：ESG是治理與風險管理框架，是企業韌性的骨架，不是公關的糖衣。

有人話全球政治右轉，美國投行裁減ESG團隊，是ESG退潮。但就在同一時間，歐盟CSRD要求5萬家公司披露可持續風險、IFRS S1/S2成為全球新基準、日本已於2025年3月正式發佈可持續性披露標準（SSBJ Standards）、新加坡金融管理局（MAS）要求上市企業自FY2025開始按 ISSB標準報告……這些都不是短線市場情緒，而是長線制度工程。方向只有一個：ESG 不是潮流，是規矩。

漠視風險 股東受損

歷史亦一再說明，忽視ESG的代價往往不是少賺，而是大蝕。2015年Volkswagen柴油車使用「defeat device」軟件，在測試時啟動排放控制，但行駛時關閉，導致實際排放遠高於法規標準，最終被裁定欺詐，股價由160美元急跌至約110美元，更要付出逾31億歐元罰款。若治理與營運風險及早識別，投資者便不會白白承受股價蒸發。

其實，每戶大埔災民攞18萬維修外墻時，一定係諗改善居住環境同人身安全，點會一嚟就講物業升值？ESG亦然，梗係諗咗風險再講機遇，唔通下下坐低就講賺錢咩？

林一一

長期研究企業可持續發展、氣候治理與資本市場風險的ESG從業員。

期望化繁爲簡，將多餘修飾拆去，把可持續議題講得清楚、寫得務實，從細節還原本質，一理通百理明。