東華學院誤發「取錄電郵」 大學聯招處：應以聯招帳戶結果為準
更新時間：16:13 2026-08-06 HKT
發佈時間：16:13 2026-08-06 HKT
發佈時間：16:13 2026-08-06 HKT
東華學院於昨日大學聯招放榜日出現「蝦碌」事件，向逾11000名申請學生誤發「恭喜取錄」的電郵，導致大量學生「空歡喜」一場。大學聯合招生處表示，聯招申請人帳戶內所顯示的正式遴選結果均正確無誤，沒有正式遴選取錄資格因事件而被更改或撤回，重申申請人應以聯招帳戶的正式結果為準。
大學聯合招生處今回覆本報查詢，表示昨日知悉事件後已隨即跟進及核實，聯招處理解事件可能對有關申請人造成混亂及困擾。據東華學院資料，事件緣於該院校向不正確的收件人群組發出院校電郵，與聯招網上申請系統無關。
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聯招處強調，其網上申請系統運作一直正常，申請人帳戶內所顯示的正式遴選結果均正確無誤，沒有任何正式遴選取錄資格因事件而被更改或撤回，申請人應以聯招帳戶內所顯示的正式結果為準。聯招處會與東華學院保持溝通，並按需要處理受影響申請人就正式遴選結果提出的查詢。院校電郵的發送安排、對受影響收件人的跟進及相關內部事宜，由東華學院負責處理。
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