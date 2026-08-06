《中大2026-2030》涵蓋31項策略目標 建本科旗艦課程 加強科研基建

中文大學今日正式發表《中大策略計劃2026-2030》，就5個範疇提出多達31個項目標及具體措施，包括加強連繫國家以至全球，着力發展河套合作區、北部都會區及其他戰略創新集群相關的旗艦計劃，維持具備全球競爭力的薪酬福利制度及研究配套等，並善用各學科優勢強化跨界研究，重點提升量子科學、綠色科技等領域的跨學科研究實力。

建構本科旗艦課程 完整AI應用體系

中大亦會就加強「教育與學生體驗」，建構旗艦式本科課程、推動課程國際化，發展特色育人項目以及引和培育人才；加強國民教育，引導學生有系統地認識當代中國的同時，培養國際視野，將國家與全球脈絡相互連結。新設研究生專屬書院，推動修課式研究生課程國際化與品質提升，拓展跨學科研究生學習和與研究；同時建構完整的AI應用體系、優化數碼教學和提升AI素養。同時為學生拓展海外交流、實習及社會服務等全球學習機會，與中大（深圳）及大灣區院校合作推動相關項目，提升學生實務技能與公民素養，並將創新、創業及可持續發展理念納入課程，培養學生的創新責任，以至透過持續教育、專業培訓及微學分，鼓勵終身學習。

在「研究與創新」方面，中大計劃善用各學科優勢強化跨界研究，重點提升「中國：傳統與現代」、「健康、生命科學及生物醫學創新」、「人工智能、數學與機械人技術」、「量子科學」及「綠色科技」5大領域的跨學科研究實力，並以近期對國家航天及極地科研的貢獻為基礎，進一步融入國家創新體系及推動相關領域的前沿研究，「將研究方向與實現高水平科技自立自強的戰略目標互相結合」。同時着力發展河套合作區、北部都會區及其他戰略創新集群相關的旗艦計劃，擴闊大灣區研究布局，加強推動「政產學研」合作，加速研究成果轉化落地，促進知識轉移，並與亞太和歐洲深化現有合作關係、開展新的協作項目。

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招攬優秀人才 投資先進科研基建

就「人才引進與培育」方面，中大表明將積極招攬世界頂尖學術及專業人才，合大學研究發展重點，定期參照國際基準以維持具備全球競爭力的薪酬福利制度及研究配套、建立公開透明的晉升階梯；同時加強支援移居香港的境外及本地學者及其家屬，包括優化福利措施、深化書院主導交流活動。大學亦會構建多元共融的國際化學術領導團隊，善用在香港和深圳的據點及國際網絡引進及培育優秀人才，以及提升教職員的人工智能（AI）應用及數據分析能力，推動大學在AI應用方面處於國際領先地位。

於「大學拓展」範疇，中大強調將針對先進科研設施、教學空間及校園基礎設施進行策略性投資，並讓書院制度的特色與功能積極納入校園發展規劃中，同時將校園打造為可持續發展創新的實驗基地、推動氣候行動及可穩步延伸的可持續發展合作。中大亦承諾為師生營造包容、安全、無障礙且實用的校園空間，促進不同背景及文化人士之間的交流互動，同時制訂分階段減碳方案，助力香港與國家實現碳中和目標，並利用AI優化及簡化行政程序，讓教職員專注於研究、教學及社會參與。

《中大2026-2030》提到借助香港作為超級聯繫人的獨特優勢，加強全球各地學術聯繫，將大學影響力延伸至全球南方及「一帶一路」地區，並積極推廣中大融匯中西的獨特定位，與世界各地大學、有擁30萬人的中大全球校友社群、以及產業夥伴合作，為應對社會挑戰創造互利共贏的解決方案。同時，對接國家教育發展、科研創新及數碼轉型方面的戰略方針，善用中大在內地主要城市的教研據點，以及在粵港澳大灣區現有合作項目及戰略據點，加速地區高等教育融合發展。

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本報記者

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