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中大發表《策略計劃2026-2030》 設研究生新書院 融入國家科創體系

教育新聞
更新時間：13:01 2026-08-06 HKT
發佈時間：13:01 2026-08-06 HKT

中文大學今日正式發表《中大策略計劃2026-2030》，以「騰躍新程，勵行志遠」為題，連貫5個策略發展方向，包括新增為研究生而設的第10間書院，把握北部都會區、河套合作區及粵港澳大灣區的機遇，進一步融入國家科研創新體系。校長盧煜明指《中大2026-2030》是他去年上任後制定的首個五年計劃，形容是中大發展的重大里程碑，對接國家「十五五」規劃、積極配合香港首個五年規劃的黃金五年，「世界正處於大變局之中，科技變革正重塑全球格局，亦重新定義大學在社會中的角色。」

盧煜明：對接國家「十五五」規劃 配合香港五年規劃的黃金五年

在具體項目方面，中大重申將成立研究生書院，令大學書院總數目增至十間，冀將書院制度的優良傳統延伸至研究生層面，為研究生營造國際化環境。大學亦會建構國際化旗艦本科課程及發展特色育人項目，將創新、創業及可持續發展理念納入課程；同時將革新通識教育，融合國民教育與全球視野，並加強與中大（深圳）及大灣區院校的合作，拓展海內外及大灣區交流實習，支援學生身心發展及終身學習。

中大強調，大學將充分把握北部都會區、河套合作區及粵港澳大灣區帶來的機遇，聚焦生命健康科技、人工智能、量子科學及綠色科技等前沿領域，並進一步融入國家科研創新體系，積極參與航天、極地及深海等重大科研項目，推動從南極科學考察、航天探測到世界級創新技術轉化的全方位發展。

延伸閱讀：JUPAS放榜︱中大港大醫學院分奪210及184尖子

籌備逾年 TIGER連繫五大範疇

《中大2026-2030》由盧煜明擔任策略計劃督導委員會主席，籌備逾一年，以老虎（TIGER）寓意大學未來發展5大策略範疇，包括人才引進與培育（Talent Attraction and Development）、大學拓展（Institutional Development）、全球連繫與校友凝聚（Global and Alumni Engagement）、教育與學生體驗（Education and Student Experience），以及研究與創新（Research and Innovation）。盧煜明解釋，「老虎」的行動框架，展現勇氣、靈活與幹勁的精神，演繹中大未來的發展姿態，並以嚴謹的態度、精準的規劃、充沛的動力，實現大學對未來的願景，「在新策略計劃下，中大期望不單只創造學術成果，更能孕育影響香港、貢獻國家、惠及世界的知識和人才。」

盧煜明在《中大策略計劃2026-2030》發布會上，展示一段親手製作的AI影片，以五個策略範疇的縮寫詞「TIGER」作為概念，顯示老虎在校園各處躍動，寓意奮力向上、突破界限，勇於承擔。他表示，國家在科技、教育和其他領域不斷提升，大灣區發展一日千里，中大發展正處於關鍵時刻。現時世界挑戰多元化，包括人才競爭、氣候變化、公共衛生等，中大有決心將挑戰轉為機遇，打造頂尖學術和研究樞紐，並在可持續發展中提出可解決方案。

常務副校長潘偉賢指，面對人工智能革命、可持續發展、氣候變化等全球挑戰，大學肩負前所未有的重要使命，強調有影響力的大學不止回應時代需要，更能塑造未來發展方向，「我們期望透過跨學科、跨地域和跨界別合作，將中大深厚的學術基礎、書院文化及國際網絡轉化為推動社會進步和創新發展的力量。」

本報記者

延伸閱讀：中大QS世界大學排名躋身全球20強 盧煜明：是邁向新階段重要里程碑　

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