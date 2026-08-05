東華學院誤發取錄電郵涉1.1萬學生 校方致歉 籲毋須理會早上電郵

大學聯招今日（5日）放榜，網上今日流傳帖文，顯示東華學院向學生誤發取錄通知電郵。東華學院表示，早上原意向獲取錄的大學聯招申請人發出電郵，提醒有關申請人確認取錄資格，惟由於人為操作疏忽，導致電郵被錯誤發送至所有申請人，涉及11139人。學院向所有申請人作出澄清，並對引起申請人的不便深表歉意。

校方已補發電郵澄清 強調取錄結果以JUPAS為準

東華學院表示，學院在知悉事件後，已即時採取行動，向受影響人士發放澄清電郵。為確保每位申請人獲得準確的遴選結果資訊，學院呼籲申請人毋須理會今早收到的有關電郵，正式取錄結果一律以大學聯招處公布的正式遴選結果為準。

東華學院強調，對今次事件高度重視，已即時成立危機處理小組跟進，並全面檢視訊息發放流程、電郵系統及人手配合安排。學院將進一步優化監管流程及資訊發放機制，確保同類事件不會再次發生。

方保僑料涉人為疏忽 系統亦乏核實機制

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，事件屬典型的人為疏忽結合系統防護缺失所致。工作人員在匯入系統數據時，極可能漏設了取錄名單的篩選條件，直接將郵件發送給全數申請人。這反映出機構在大規模電郵發送流程中，缺乏雙重核實機制以及系統異常預警功能；若系統本身設有發送人數異常的自動攔截機制，本可在最後關頭阻止錯誤發生。

他指要避免同類事件再次發生，機構必須建立嚴謹的機制。日後所有涉及大規模敏感數據的電郵發送，必須落實雙重簽核流程，強制由至少兩名主管獨立核對名單及內容後方可執行。同時，資訊系統應加入自動化防線與分階段發送機制，一旦發送人數出現異常暴增即自動攔截並發出警告，並提供數分鐘的緩衝撤回時間。此外，在放榜這類高壓且敏感的時間節點前，機構必須進行全流程的模擬演練，才能有效降低人為出錯的風險，保障資訊準確並重拾公眾信心。

本報記者