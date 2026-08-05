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教科書負擔重 議員促恢復學生津貼 標明分拆售價阻「電子捆綁」

教育新聞
更新時間：17:45 2026-08-05 HKT
發佈時間：17:45 2026-08-05 HKT

現時購買全套教科書動輒6000多元，對基層家庭構成沉重負擔，即使家長想購買二手書，亦往往因未能使用電子教材而卻步。有立法會議員促請當局放寬學校書簿津貼的全額津貼入息上限，恢復學生津貼並加強監管出版商，清楚標明實體書與電子啟用碼的分拆售價，堵塞「電子捆綁」漏洞。

陳文宜促請當局加強監管，要求出版商清晰標示實體書與電子啟用碼的分拆售價。資料圖片
陳文宜促請當局加強監管，要求出版商清晰標示實體書與電子啟用碼的分拆售價。資料圖片

本報早前報道，有學校整套中一教科書索價7000元，另有學校書價按年升一成半，有家長坦言因購買二手書未附有電子教材啟用碼，被迫繼續購買新書。立法會社會福利界議員陳文宜今日（5日）在社交媒體撰文，指單是開學買書，對於每月月入萬餘元、需撫養兩名子女的基層家庭而言，已佔去近三成月入。她批評教科書年年加價已成常態，更藏「變相加價」細節，例如年年更新的電子啟用碼，「斷絕了基層以二手書省錢的傳統門路，讓節衣縮食數月的父母大感窒息」。

延伸閱讀：中一教科書全套逾6000元家長歎「買到窮」有教師指未必要全數用新書

陳文宜續指，近年政府即使微調學校書簿津貼津貼額，但現行入息審查門檻過於嚴苛，不少邊緣基層家庭被排拒在外，建議政府優化津貼計劃，將津貼金額與綜合消費物價指數（CPI）掛鉤，並將全額資助的家庭入息上限放寬約二成，以三人家庭為例，入息上限放寬至約6.5萬元，涵蓋多數萬名低收入學生。

政府2025/26學年起取消每年2500元學生津貼，陳文宜認為政策不應「一刀切」，建議政府分階段恢復精準資助，例如為領取全額或半額書簿津貼的基層學生，保留1000至1500元學習津貼。

延伸閱讀：教科書平均加價3.6% 創近年新高 初小科學書升幅高達9%

她又促請當局加強對教科書市場的行政監管，要求出版商在書單上清晰標示實體書與電子啟用碼的分拆售價，並禁止以「套裝價等於分價總和」的形式變相捆綁，同時應抽查學校書單，確保校方提供分開購買的選項。

本報記者

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