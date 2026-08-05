JUPAS放榜︱港大醫學院錄取184文憑試考生 28人攻讀「傑出醫科學人」

大學聯招結果今日出爐，香港大學醫學院今年透過文憑試錄取了184人，首次分拆成為聯招課程的「內外全科醫學士（傑出醫科學人）」共取錄了28人，包括5名應屆文憑試「超級狀元」和8位「學校推薦直接取錄計劃」（SNDAS）學生，兩者均創歷來新高。其中一名獲推薦入學的學生自小受濕疹困擾，加上母親去年年底確診癌症，令她感到醫生的責任重大，希望實踐自己從小的夢想。

關日康︰收生分數持續上升

入讀港大醫學院「內外全科醫學士（傑出醫科學人）」的狀元名單（部分） 聖保羅男女中學 陳凱然 聖保羅男女中學 馬端行 喇沙書院 許樂 英皇書院 陶則然 皇仁書院 吳家穎 皇仁書院 趙汝謙* *經「學校推薦直接取錄計劃」取錄

港大醫學院院長劉澤星表示，今年是「內外全科醫學士（傑出醫科學人）」課程首次分拆成為聯招課程，自己早前與部分準學生對話時，對他們抱有多元思維、理解人口老化和天氣等因素對健康造成影響感到高興，認為課程能夠刺激學生作出多元化思考，期待入讀的學生能在既有能力之上「發揮更多能力」，並培養醫科課程以外的能力。

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助理院長（入學事務-臨床科學課程）關日康指，今年醫學院的文憑試考生收生分數持續上升，除了一眾狀元以51分最高分入讀，「內外全科醫學士」課程的收生中位數和最低分數分別為45分和42分，「傑出醫科學人」課程的收生分數更分別達49.5分和48分。

今年入讀「傑出醫科學人」課程的28名學生當中有5名文憑試「超級狀元」，包括聖保羅男女中學的陳凱然和馬端行、喇沙書院的許樂、皇仁書院的吳家穎和英皇書院的陶則然；而8位SNDAS學生當中，亦包括應屆狀元之一、皇仁書院的趙汝謙。此外，今屆另有4名文憑試狀元、以及33位國際文憑大學預科（IB）課程學生入讀港大醫學院。

準學生因病 感醫生需同理心

經由SNDAS錄取的培僑書院女生陳勵筠表示，入讀醫科是自己從小開始的夢想，因為自小患有嚴重濕疹，長期需要就醫、服藥和塗藥膏，加上去年12月母親確診患上癌症後，負責醫生並非只「開藥收工」，而是為家人提供很多的情緒支持，「不論是解答問題還是安慰我們」，認為成為醫生在技術以外亦需要同理心和人文關懷，相信港大的課程能教導自己更「設身處地」為病人着想。

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今年港大醫學院透過聯招取錄了155名文憑試考生，被問到聯招收生是否減少，劉澤星強調醫學院課程的收生人數由政府規定，該院的聯招與非聯招收生比例長期沒有變化，重點是讓學生有多元化學習的機會，「大家可以分享以前如何溫習，現在的方法可能又有不同」，又重申收生分數非一切。關日康亦稱不論是經文憑試或IB課程入學的學生都來自香港，重申醫學院是「擇優而錄」，亦不會為任何課程的收生人數定下指標。

記者歐文瀚

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