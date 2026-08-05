城大與印尼農業大學簽合作協議 共同培養海洋科研人才
更新時間：15:40 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:40 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:40 2026-08-05 HKT
城市大學公布，其海洋環境健康全國重點實驗室（SKLMEH），已與印尼茂物農業大學（IPB）海事、海洋與漁業國際研究院—海岸與海洋資源研究中心簽署合作協議，將攜手推動海洋科學領域的學術研究及頂尖人才交流，共同提升區域海洋科研實力。
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協議由城大副校長（研究）兼SKLMEH主任梁美儀，與IPB海事、海洋與漁業國際研究院主任Luky Adrianto簽署。在協議備忘錄框架下，雙方將透過聯合指導博士生計劃、學術及研究人員交流及專業培訓等項目，結合兩校師資及學術資源，共同培養具全球視野、國際競爭力及創新能力的海洋科研新星。兩校亦將就海洋污染、生物多樣性保育等開展研究合作。
梁美儀在簽署協儀後，受邀分享SKLMEH經驗與技術，與當地師生就前沿海洋學術議題交流及討論。他相信是次合作將結合兩校優勢，在海洋環境監測、生態保育、污染控制及海洋治理等範疇開拓更多研究機會，促進可持續發展，同時推動科研成果轉化及知識交流。
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透過教研人員互訪、聯合研究及人才培育等合作項目，他期望能進一步加強香港與印尼在海洋科學領域聯繫，共同為區域以至全球海洋可持續發展作出貢獻。
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本報記者
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