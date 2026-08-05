中大港大醫學院 分奪210及184尖子

中文大學醫學院共取錄210位文憑試考生，包括12名狀元及13名榜眼。中大醫學院院長趙偉仁指優秀學生選校時，除考量院校的學術聲譽，亦重視校園文化、國際視野、教育理念及學習氛圍等元素。香港大學醫學院則透露，除9名文憑試狀元外，亦取錄33名國際文憑大學預科課程（IBDP）獲45分滿分的IB狀元，已完成入學註冊。

內外全科醫學士（傑出醫科學人）共取錄28人

中大醫學院取錄210名文憑試考生，連續9年維持聯招學額佔整體7成或以上。（網上圖片）

中大醫學院今年取錄的12人狀元中，一人經「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）提前取錄，而取錄210名文憑試考生，亦連續9年維持聯招學額佔整體7成或以上。院長趙偉仁指，優秀學生選校不止考量院校的學術聲譽，也重視校園文化、國際視野、教育理念及學習氛圍等多個元素，對今年醫科課程收生成績理想表示高興，形容證明社會對中大醫學院學習氣氛、教育理念和質素的認同。

延伸閱讀：JUPAS放榜︱JUPAS取錄比例34%創近年新低 中大港大搶收全部狀元 各錄取12人

至於港大醫學院取錄184名文憑試考生，屬頂尖醫科學習軌道的「內外全科醫學士（傑出醫科學人）」共取錄28人，包括5名「超級狀元」、4名狀元及8名透過SNDAS取錄的學生，入讀內外全科醫學士課程則有127人。另外共33名IB狀元已完成入學註冊，校方早前已安排院長及副院長，與大部分人見面，協助他們規劃6年醫科學涯。

延伸閱讀：肝病學專家黃煒燊 獲中大委任為協理副校長（研究）

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<