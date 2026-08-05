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全港小學辦逾400場「法治戲劇」

教育新聞
更新時間：07:45 2026-08-05 HKT
發佈時間：07:45 2026-08-05 HKT

除了「法治之旅」帶領學生走入法治地標外，律政司亦主動走入校園，與外判團隊合作於學校進行戲劇表演與互動，讓學生理解法治觀念，至今已在全港小學舉辦超過400場，涉及約10萬名學生。歐陽慧儒稱，了解學生們的現場反應很重要，以往亦未想過小學生的正邪概念分明。

學生正邪概念分明

律政司「透過戲劇實踐法治」計劃推行已歷5年，歐陽慧儒指計劃雖以小學生為對象，但初小和高小學生的劇目不同，而非「一劇走天涯」，「學生只是大數歲，但聆聽的方式、笑位、覺得哪些內容有趣等都已經不同」；戲劇亦加入桌上遊戲、時空轉換等流行元素，輔以不同歌曲，將法治教育元素滲進表演中。

延伸閱讀︰中學生「法治之旅」 模擬法庭體驗司法程序 行程涵蓋律政中心前終院 專人講解導賞

為了確保戲劇訊息「入耳」，律政司會派人到場觀察學生反應，以在日後調整戲劇內容策略和多加解說。歐陽慧儒指，以往未曾料到學生們的正邪概念很穩固，看劇會認真投入，「例如村長行事並不守法廉潔，小朋友們很快會給訊息，顯示他們很不喜歡、想你快點抓到他，而成功後全班都會拍掌」。

律政司司長林定國與副司長張國鈞，亦曾在「法治戲劇日」大型舞台劇粉墨登場。歐陽慧儒指，大型戲劇是律政司的新嘗試，始終學校禮堂或課室的演出與觀眾人數、布景設置均有限制。過去兩年在文化中心共進行4場演出，亦面向家長在內的更多觀眾，她希望藉此打破政府的傳統印象，吸取不同人的意見，了解哪些傳播方式更加有效。

記者 歐文瀚

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