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中學生「法治之旅」 模擬法庭體驗司法程序 行程涵蓋律政中心前終院 專人講解導賞

教育新聞
更新時間：07:30 2026-08-05 HKT
發佈時間：07:30 2026-08-05 HKT

以法庭為背景的電視劇與電影近年湧現，在社會再掀熱潮。律政司「法治之旅」常態化，讓學生遊走前終審法院大樓、律政中心等地標，認識法治制度。有參與中學生形容行程所得「遠超學校所學」，尤其在模擬法庭參與不同角色，對法律制度有更深入的理解；前線教師亦肯定活動通過專人導賞講解，有助學生理解法例條文與法治原則。

教師：易明白複雜概念

律政司的導賞員通過分享與講解，深入淺出解說本港法律制度。歐文瀚攝
律政司的導賞員通過分享與講解，深入淺出解說本港法律制度。歐文瀚攝
參加者亦有機會參觀前中區政府合署內的行政會議會議室。
參加者亦有機會參觀前中區政府合署內的行政會議會議室。
在開始行程前，律政司代表會透過互動遊戲講解法治和相關內容。
在開始行程前，律政司代表會透過互動遊戲講解法治和相關內容。

「法治之旅」常態化後，去年9至11月期間接待700名來自21間中學的學生。行程由導賞員通過分享和互動遊戲，帶領學生參觀律政中心的前中區政府合署多用途廳、前行政會議會議室及模擬法庭，亦會參觀曾用作終審法院的前法國外方傳道會大樓。

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沙田的東莞工商總會劉百樂中學21名中四生早前參與「法治之旅」，眾人到達模擬法庭表現興奮，參觀之餘更各有任務，擔任「法庭秘書」的學生須按指示喊道「Court！」宣布開庭；擔任「法官」而成為「方官」的學生方海樂坦言，以往不諳律政司架構和法律分類，更以為法庭上只有主審、原告與被告，形容旅程所獲「遠超學校所學」。同行學生奚曉揚亦指，相較書本接觸到簡略內容，考察讓他更明白法治制度保障市民利益與安全。

該校公民與社會發展科老師侯浩軒直言，法例條文對學生可能有如「外星文」，易感抽象或難以理解，「例如解釋『無罪推定』時，可能需要用很多時間和例子來解釋」，通過「法治之旅」專人講解，學生能更易吸收和明白複雜概念。他坦言「法庭戲」為求戲劇效果，與實際法律程序有落差，譬如會突然在庭上呈交新證據，「為何現實生活不能有，正是因為背後有不同的法治精神和原則」。

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走出課堂 增臨場感

律政司法治建設辦公室首席政府律師歐陽慧儒指，過往法治教育只局限在課堂進行，較缺乏臨場感，「法治之旅」通過更生動講解，讓學生更易吸收。她亦透露，向學生講解的內容或方法定期更新，例如採用簡單易明的案例，亦因應學生反應，即場調整內容或加強解釋，譬如有學生曾在導賞員講解刑事案件時，詢問被告作供，與其他證人作供時被告坐的位置，她形容是高質素提問，「他會注意到被告的權利、留意被告如何參與自己的審訊」。

律政司近日再度邀請學校申請參加10至12月的「法治之旅」，歐陽慧儒期望到年底可累計邀請13間學校、逾500名學生參與活動。

記者歐文瀚

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