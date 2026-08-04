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東華幼稚園設雙語班 Trinity英語試獲Distinction幼童增一倍

教育新聞
更新時間：21:42 2026-08-04 HKT
發佈時間：21:42 2026-08-04 HKT

想讓小朋友輕鬆學好英語，沉浸式語境才是關鍵，東華三院轄下18所幼稚園，透過雙語班、外籍教師全天侯陪讀及趣味校本課程，打造全方位英語學習環境，據2025/26學年最新考試數據顯示，全院共有56名幼童報考劍橋英語基礎考試第一級（Cambridge Starters），當中32%的學童考獲15盾「滿盾」佳績；另50名參加聖三一Trinity英語考試的幼童，逾半考獲Distinction成績，人數較兩年前的13人大幅翻倍。

幼兒閱讀英語繪本後，嘗試烹飪蔬菜湯，培養健康的飲食習慣。回到家後，亦能主動幫忙做家務，成為有責任感的小朋友。東華三院提供
幼兒閱讀英語繪本後，嘗試烹飪蔬菜湯，培養健康的飲食習慣。回到家後，亦能主動幫忙做家務，成為有責任感的小朋友。東華三院提供
外籍英語教師運用教材，與幼兒進行遊戲，訓練記憶力，並引導幼兒學習表達的技巧。東華三院提供
外籍英語教師運用教材，與幼兒進行遊戲，訓練記憶力，並引導幼兒學習表達的技巧。東華三院提供
重視從遊戲中學習英文，親身體驗英語繪本的故事情境，從而培養他們提出自己見解的能力。東華三院提供
重視從遊戲中學習英文，親身體驗英語繪本的故事情境，從而培養他們提出自己見解的能力。東華三院提供

東華三院18所幼稚園為提升學生會話，在下午班開設英粵雙語班，由外籍英語教師擔任班主任，全天陪伴學童沉浸式學習。課堂融合英語與廣東話場景運用，每日提供1至1.5小時純英語學習時段，讓學生在真實互動中積累英語實力。與此同時，園方量身優化校本課程，每週加入一至兩節劍橋英語Starters課程，將劍橋英語聽說讀寫核心內容、聖三一GESE口語考核要點全面融入日常教學，讓幼童在日積月累中輕鬆掌握考試技巧與實用英語能力。

延伸閱讀：教育局公布最新學生人數統計 小一人數跌穿5萬 幼稚園生按年跌約9.7%

為達至寓教於樂，學校將英語拼音課程貫穿K1至K3全學階段，結合「繪本教學」，讓童啟蒙語感，同時能獨立拼讀簡單英語句子，校內更設立英語早會、英文大使、Show Talent才藝展示、課堂英語互動遊戲，搭配戶外探索活動。

東華三院在2025/26學年多項英語考試成績再創新高，在56名參加劍橋英語基礎考試的幼童中，有32%一舉拿下15盾滿盾佳績；參加聖三一英語考試的學童裡，50名學童中有超過一半考考取Distinction卓越成績，人數較兩年前翻倍。

來自東華三院何藍瓊纓幼稚園K3學生石孝曦，便是本學年劍橋英語滿盾得主之一。其母分享，當初為孩子報讀學校的雙語班，就是希望孩子多聽多說，她留意到外籍老師會與學生參與戶外活動，教授日常生活化英語；學校又會帶領學生外出到遊客區，訪問外籍遊客，提升學生採用英語對談的自信心。母親表示，有時兒子更會自行將英語繪本故事改編，發揮創意，兒子最終成功升讀心儀小學，未來計劃繼續修讀和報考劍橋英語。

東華三院高級教育主任鄺美詩表示，希望透過專業師資、豐富活動及多元平台，建立幼童的語言基礎，更能培養自信心和表達能力。

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