張翔約滿卸任 消息：數月前已討論去向 據悉港大遴選新校長 重應用AI營運新思維

2028年約滿後卸任的香港大學校長張翔，昨首次公開露面出席「亞洲科學營2026」開幕禮並致辭，但未回應記者提問。對於張翔突然宣布約滿卸任，外界有不少揣測，消息指張翔在數月前已與校委會主席王冬勝討論去留，亦認同人工智能（AI）等科技發展，對港大未來發展策略影響深遠，是適當時間「換帥」引進新思維尋求突破。據悉港大在物色與遴選新校長時，看重候選人在應用AI等新科技，營運大學的經驗與新思維。

與主席王冬勝合作無間

張翔昨於「亞洲科學營2026」開幕禮上為醒獅點睛。歐文瀚攝

參與「亞洲科學營2026」的頂尖學者除張翔（右四）外，亦包括中文大學校長盧煜明（左三）及多名諾貝爾獎得主。

張翔日前向全體師生發電郵，宣布2028年約滿後卸任港大校長，校委會上周討論後，決定將啟動全球招聘遴選校長的相關工作。張翔昨出席港大舉辦的「亞洲科學營2026」開幕禮，為醒獅點睛，他在致辭時指現代世界變化迅速，未來科學家需通過跨學科合作尋找答案，提醒參與活動近30個國家及地區逾300名中學生及大學生探究科學之餘，須思考科學與人文的關係，並勇於挑戰自我。他離場未回應記者關於離任原因、往後安排等問題，僅揮手稱「Thank you」。

有接近校委會消息人士指，張翔考慮到任期在7月中將剩餘兩年，在幾個月前已與校委會主席王冬勝討論，思考個人去向，而一般校長招聘遴選需時18個月至兩年，形容張翔「不用問都會自己講」，而他的校長任期長達10年，即使再續任，未必有利於港大引進新思維，應對新一波科技革命帶來轉變，加上錯過上月的校委會會議，相關討論須延至9月，促使他最終決定及公布卸任，以便校委會盡早部署。

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對於有傳張翔與校委會不和，消息指王冬勝去年出任主席後，校委會成立策略委員會，多次討論不同院系發展，兩人合作無間，未覺異樣。

副校長讚「完成精彩任期」

參照以往經驗，港大將成立校長物色委員會，負責向遴選委員會推薦新校長候選人。據悉相關工作仍在籌備階段，具體條件仍待敲定，消息指校方看重候選人應用AI等新科技，在營運大學的管理經驗與新思維，遴選委員會保持開放態度。至於是否頂尖科學家、內地背景與熟悉度等，在全球招聘過程會綜合考量，首要考慮是物色到帶領港大前行的最佳人選。

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出席同一活動的港大副校長（教學）施啟正，亦形容張翔為自己好友，喜歡與對方工作，讚賞他「完成了一個精彩的任期」，將港大帶到新的高度，並招攬了數名諾貝爾獎得主加盟。他認為張翔在第二個任期結束時離任是「相當自然的事」，希望他一切順利，亦相信未來兩年港大將迎來「優秀的新成員」。

至於對下任校長期望和要求，施啟正指要由校委會決定。

本報記者

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