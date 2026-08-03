研究：中小學用不同AI 不互通形成「數據孤島」
更新時間：22:01 2026-08-03 HKT
發佈時間：22:01 2026-08-03 HKT
發佈時間：22:01 2026-08-03 HKT
人工智能（AI）教育在中小學推行。未來經濟學院訪問80間中小學，分析逾20萬份學生AI習作數據，發現不少學校同時選用多款獨立AI平台，各平台互相獨立無法互通，形成「數據孤島」。零碎數據無法整合與跟進學生整體學習進度。
延伸閱讀：教大學者：學生用AI訴心事 潛在風險難察 倡開展全港大型研究助制訂政策
機構建議政府可牽頭制訂統一規範，以推動教育界、大學及科企合作，建立AI產品評估及認證制度；亦可參考英國等地做法，通過行政規管，要求AI供應商清晰列明資料收集方式、個人資料保障安排，並協助學校評估數據管理及相關法律風險。
延伸閱讀：教大研究揭6成中小學應用AI教學 挪威小學生禁用 學者認為不宜照搬
本報記者
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