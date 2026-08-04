Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富善邨AI新校園 校長勉師生重新出發

教育新聞
更新時間：07:45 2026-08-04 HKT
發佈時間：07:45 2026-08-04 HKT

歷經9個月的等待，大埔浸信會公立學校在富善邨的新校舍將於新學年啟用，校舍設活動空間及特別用途室，促進學生身心靈健康。學校在災後遷校，為師生帶來轉變，但校長蕭婷深信是新開始，寄語師生「我們在富善重新出發」。 

夥宣明會設特別用途室

教育局在災後敲定富善邨的前中華基督教會基正小學空置校舍，供大埔浸信會公立學校遷校。校舍自2009年起荒廢，蕭婷形容校舍狀況彷彿「回到20年前」，配套及周邊環境未能支援現今的教學需要，甚至一度認為翻新重用是「不可能的任務」。儘管新校舍的佔地面積較少，但蕭婷指校舍會增設多元活動空間及特別用途室，促進學生的身心靈健康與全能發展，而校園亦加入人工智能（AI）元素，包括增設AI智慧操場，讓AI監測和分析學生的運動姿勢等。 

延伸閱讀︰警鐘誤鳴易惶恐 返學不便難適應 宏福苑學童盼遷新校開心學習

校方亦與世界宣明會合作，按學生不同成長需要，在各樓層增設攀爬室、遊戲室、創意站及靜思室等。蕭婷指，為學生提供空間沉澱心靈之餘，亦讓他們在課餘時間「放下電」。校方亦在1樓設立以星際主題為背景的表演舞台。整個新校舍工程料於本月初完成，月底接待新學年小一生，並開放校園供家長和學生參觀。 

蕭婷指新校舍落成是全新開始，勉勵師生以正面態度迎接未來，「我們在富善重新出發」。世界宣明會助理策略經理盧文芳指，將於8月15日在大埔循道衛理小學舉行「大埔彩色『童』樂日」，讓受影響學童優先參與，冀在新學年前為他們帶來歡樂回憶，日後亦會與校方保持聯絡。

記者 歐文瀚 實習記者 張駿宏

延伸閱讀︰少數族裔學生研火災感測系統 室內溫度異常即發警示

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

最Hit
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
影視圈
15小時前
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
影視圈
12小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：出去見識先知原本已好好
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：出去見識先知原本已好好
生活百科
14小時前
中年好聲音4｜周志康奪MVP係最後高光時刻？  一舉動疑證遭淘汰  網民望樂易玲力挽狂瀾
中年好聲音4｜周志康奪MVP係最後高光時刻？  一舉動疑證遭淘汰  網民望樂易玲力挽狂瀾
影視圈
14小時前
山頂豪宅怡園6100萬易手 買家為外科名醫之子金承威
山頂豪宅怡園6100萬易手 買家為外科名醫之子金承威
樓市動向
10小時前
東張西望｜銀行精英沉船女技師借逾百萬  女方爆受邪教操控賣淫呃錢  主謀竟是年輕閨密？
東張西望｜銀行精英沉船女技師借逾百萬  女方爆受邪教操控賣淫呃錢  主謀竟是年輕閨密？
影視圈
10小時前
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
生活百科
16小時前
網民嚴選8大乞人憎藝人 影帝爆冷入圍：仲以為佢好Nice 李思捷被指阻街成負評王
網民嚴選8大乞人憎藝人 影帝爆冷入圍：仲以為佢好Nice 李思捷被指阻街成負評王
影視圈
13小時前
大家樂黃埔分店結業！網民熱議離場原因 揭1情況指「唔可惜」？
大家樂黃埔分店結業！網民熱議離場原因 揭1情況指「唔可惜」？
飲食
18小時前
黃大仙小姐弟誤食大麻糖 一暈一嘔 母親姑婆同被捕
01:10
黃大仙小姐弟誤食大麻糖 一暈一嘔 母親姑婆同被捕
突發
11小時前