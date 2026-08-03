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DSE︱1.9萬考生申請覆核積分及重閱答卷 8月12日知結果

教育新聞
更新時間：16:25 2026-08-03 HKT
發佈時間：16:25 2026-08-03 HKT

大學聯招放榜在即，部分文憑試考生冀透過覆核答卷爭取更高分數入讀心儀科目。考評局今日公布，今屆共有1.9萬名考生申請積分覆核及重閱答卷，較去年增加1080人，積分覆核及重閱答卷的申請科次均較2025年文憑試上升，而覆核成績結果將於8月12日通知考生。

重閱答卷申請增3858科次

考評局指，今年共有19008名考生申請覆核成績，較去年增加1080人，佔整體考生比例微增0.17個百分點。今屆考生合共應考321520科次，當中申請積分覆核的共有168科次，較去年增加8科次；重閱答卷（以每科或每分部為單位）的申請共有42462科次，按年增加3858科次，佔整體應考科次約13.21%，較去年增加0.64個百分點。

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所有學校考生的覆核成績結果通知書，將由考評局以電子方式傳送至所屬學校，考生可經校方獲悉其覆核成績的結果。自修生將透過郵遞收到書面通知，或與夜校考生一同，自行登入文憑試網上服務個人帳戶查看覆核成績結果。考評局亦會透過手機短訊（SMS）向申請覆核成績、並已提供有效本地流動電話號碼的考生發放覆核成績結果，有關短訊將以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發放。

考評局強調，將按既定程序認真及妥善地處理每宗申請，確保考生於公開考試取得可靠及準確的成績；同時會將覆核後成績獲提升的考生資料，通知大學聯合招生處、相關的大專院校及教育局專上課程電子預先報名平台（E-APP）。

本報記者

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