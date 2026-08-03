港大校長張翔公布約滿離任後首公開露面 副校長形容張為好友 讚帶領大學到新高度

香港大學校長張翔日前向全體師生發信，宣布將於2028年約滿後離任。他今日早上出席香港首屆「亞洲科學營」開幕禮，是他公布將於約滿卸任後首次公開露面，但未有回應提問，僅向記者揮手稱「多謝」。同場的港大副校長（教學）施啟正形容對方是自己的好友，認為對方完成第二個任期後退下來是「相當自然的事」，希望他一切順利。

今出席「亞洲科學營2026」開幕禮

張翔今早出席港大舉辦的「亞洲科學營2026」開幕禮，並為表演的醒獅點睛。他在致辭時指出現代世界變化迅速，未來科學家需要透過跨學科合作尋找答案，呼籲出席的300多名學生勇於挑戰與會教授及自己，並在學習過程與身邊人建立友誼。他在離場時被問到離任原因、往後安排等問題時僅向記者揮手稱「多謝」，未作回應。

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施啟正受訪時形容張翔為自己的好朋友，喜歡與對方一同工作，又讚賞對方在任時將港大帶到新的高度，以及招攬了數名諾貝爾獎得主加入。他認為張翔在第二個任期結束時離任是「相當自然的事」，希望他一切順利，至於對下任校長期望和要求等問題，則交由校委會決定，並非自己範圍的事。被問到有傳張翔離任源於與校委會不和，施啟正表示自己對校委會觀感正面，又形容主席王冬勝是一個好領袖。

「亞洲科學營2026」於本月2日至8日期間於港大校園舉行，有來自近30個國家地區共逾300名中學生及大學生參與，是該營2007年創辦以來首次由香港主辦。施啟正表示，今次營會展示了香港吸引年青人才的能力，亦配合港府建立「國際高端人才集聚高地」的願景，相信是次營會是為將來人才的茁壯成長「播種」。

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