港大：醫科生曾學樂器 傷口縫針較「出色」

傷口縫合講求手眼協調、動作精細，若醫生手勢不佳，輕則讓病人留疤，重則導致滲漏。香港大學醫學院研究發現，有演奏樂器經驗的醫科生，在考核傷口縫合時，完成速度和評分均較未曾接觸樂器的醫科生高。負責研究的教授指，不少初學者因為手腕不靈活，未能以直角入針，若習慣手勢，後果可大可小。

音樂訓練協調能力

港大醫學院早前以203名修讀醫科最後一年的學生為對象，為他們提供傷口縫合等基本外科訓練，另一方面派發問卷了解他們曾否學習樂器，比對他們考核傷口縫合時的情況。結果顯示，126名曾學習樂器的學生，平均完成傷口縫合的速度只需223.5秒，較77名沒有學習樂器的學生快26秒，平均評分亦高6%。

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醫學院助理院長（教學法及評核）許長峯指，演奏樂器講求手眼協調、手指靈活性，心理上須保持專注和耐性，這些特點與外科手術有共通之處，結果揭示年幼學習樂器，可對人生成長大有幫助，他們也「始料不及」。至於縫合成品與演奏的樂器種類、精通程度關係，他指未有發現當中有明顯關係。他又強調，大部分醫科學生均能掌握縫針技能，分別是成果「良好」還是「出色」。

他指，不少初學縫針的醫科生，由於手部不靈活，難以轉動手腕以直角入針，結果未能穿至皮膚深層而傷及皮膚組織，「縫慣手勢後，縫皮膚會爆傷口，縫腸就會滲漏，『好大鑊』會死人」。若打結時過緊，也會導致無法流血，皮膚壞死亦會導致滲漏。

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就讀內外全科醫學士六年級的葛倩恩，成長路上一直有音樂作伴，4歲起學習小提琴、11歲考獲演奏級，曾定期與樂團公開演出，近年更繼續學習結他及作曲。她坦言「感覺做手術與音樂沒有關係」，自己不曾想像學樂器是一種可轉移技能，但音樂確實訓練了她的協調能力，令她在不斷練習縫合當中擁有肌肉記憶；從小在台上演出的經驗，亦讓她學懂管理壓力，有助她在做手術時有更佳表現。

記者 高俊謙

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