Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大：醫科生曾學樂器 傷口縫針較「出色」

教育新聞
更新時間：08:00 2026-08-03 HKT
發佈時間：08:00 2026-08-03 HKT

傷口縫合講求手眼協調、動作精細，若醫生手勢不佳，輕則讓病人留疤，重則導致滲漏。香港大學醫學院研究發現，有演奏樂器經驗的醫科生，在考核傷口縫合時，完成速度和評分均較未曾接觸樂器的醫科生高。負責研究的教授指，不少初學者因為手腕不靈活，未能以直角入針，若習慣手勢，後果可大可小。

音樂訓練協調能力

港大醫學院早前以203名修讀醫科最後一年的學生為對象，為他們提供傷口縫合等基本外科訓練，另一方面派發問卷了解他們曾否學習樂器，比對他們考核傷口縫合時的情況。結果顯示，126名曾學習樂器的學生，平均完成傷口縫合的速度只需223.5秒，較77名沒有學習樂器的學生快26秒，平均評分亦高6%。

延伸閱讀︰港大研究揭無脊椎動物助散布種子 為維持植物更新帶來新啟示

醫學院助理院長（教學法及評核）許長峯指，演奏樂器講求手眼協調、手指靈活性，心理上須保持專注和耐性，這些特點與外科手術有共通之處，結果揭示年幼學習樂器，可對人生成長大有幫助，他們也「始料不及」。至於縫合成品與演奏的樂器種類、精通程度關係，他指未有發現當中有明顯關係。他又強調，大部分醫科學生均能掌握縫針技能，分別是成果「良好」還是「出色」。

他指，不少初學縫針的醫科生，由於手部不靈活，難以轉動手腕以直角入針，結果未能穿至皮膚深層而傷及皮膚組織，「縫慣手勢後，縫皮膚會爆傷口，縫腸就會滲漏，『好大鑊』會死人」。若打結時過緊，也會導致無法流血，皮膚壞死亦會導致滲漏。

延伸閱讀︰港大研新型深度學習算法 助準確檢測癌症突變

就讀內外全科醫學士六年級的葛倩恩，成長路上一直有音樂作伴，4歲起學習小提琴、11歲考獲演奏級，曾定期與樂團公開演出，近年更繼續學習結他及作曲。她坦言「感覺做手術與音樂沒有關係」，自己不曾想像學樂器是一種可轉移技能，但音樂確實訓練了她的協調能力，令她在不斷練習縫合當中擁有肌肉記憶；從小在台上演出的經驗，亦讓她學懂管理壓力，有助她在做手術時有更佳表現。

記者 高俊謙

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

最Hit
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇聞趣事
2026-08-02 07:00 HKT
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
影視圈
14小時前
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
2026-08-01 11:00 HKT
施南生追思會丨悼念冊曝光由年幼到晚年大量珍貴照 回顧傳奇一生 見證香港電影輝煌歲月
施南生追思會丨悼念冊曝光由年幼到晚年大量珍貴照 回顧傳奇一生 見證香港電影輝煌歲月
影視圈
10小時前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
停車場都塞車？被困太古城中心逾兩小時 車主怒斥過鐘照收錢唔合理
停車場都塞車？被困太古城中心逾兩小時 車主怒斥過鐘照收錢唔合理
社會
9小時前
楊明莊思明結婚丨吉隆坡豪華酒店舉行盛大婚禮 場內畫面流出 夢幻星海主題極盡奢華
楊明莊思明結婚丨吉隆坡豪華酒店舉行盛大婚禮 場內畫面流出 夢幻星海主題極盡奢華
影視圈
11小時前
01:56
三項鐵人賽失蹤｜60歲男選手送院亡 體能優異為退休水警 外號大隻佬多次參賽
突發
16小時前
王鍾的遺體已被尋獲。《都市快報》
布洛阿特峰︱10人攀山隊遇雪崩全罹難 中國隊員王鍾遺體尋獲
即時中國
10小時前
潘芳芳20歲獨子罕露面與媽媽似餅印 留學加拿大因父母關係拒入娛樂圈
潘芳芳20歲獨子罕露面與媽媽似餅印 留學加拿大因父母關係拒入娛樂圈
影視圈
18小時前