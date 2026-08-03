永援中學隊員讚香港辯手反應快

「港澳中學辯論錦標賽」兩場辯論賽，為港澳學生提供交流機會。勝出比賽並奪得總冠軍的澳門陳瑞祺永援中學隊員表示，辯題對他們來說有挑戰性，經過比賽後更了解香港教育制度，又指兩地辯論風格不同，讚賞香港辯手反應快。

兩地辯論風格不同

今場辯論以人工智能（AI）作為香港必修科為主題，擔任永援主辯陳元指，自己作為澳門學生，本身不太了解香港學制，今場比賽對她有點難度。經過今次比賽，始發現香港有很多不同科目。二辯邱梓琳則指，澳門設有校內考試和四校聯考，與香港設單一文憑試不同，又指知道香港學習壓力較大，文憑試難度較高是「意料之內」。

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談到兩地辯論風格，邱梓琳指在澳門比賽時，大家較着重發揮自己優勢，較少去挑戰別人，惟香港辯手反應快捷，「比較容易捉到發言內的漏洞，然後去作出挑戰」，對她們較有挑戰。

港大同學會書院二辯吳聿心亦指，在場上認識到港澳辯論有不少差異，例如建構主線時，澳門辯手較為清晰，「講清楚有多少個反駁」，香港則傾向講故事，講求臨場反應。她又指，今次是首次與其他地區辯論隊交流，賽後大家一同拍照留念，交換聯絡方式，認為今次是寶貴的學習機會，體會兩地文化不同。

記者 高俊謙

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