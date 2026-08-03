港澳中學辯論賽｜澳門隊隔屆重奪總冠 就AI納中小學必修課程利弊展開激辯

《中小學數字教育發展藍圖》確立人工智能（AI）教育架構，日前舉行的「第6屆港澳中學辯論錦標賽」，以「將人工智能教育納入香港中小學必修課程利大於弊」為辯題，由港澳兩地學界冠軍展開激辯。來自澳門的陳瑞祺永援中學，以「沖廁必修」力證AI課程毋須另設必修科，成功勝出比賽。而澳門隊亦憑評審分數險勝港隊，相隔一屆再奪錦標。

兩地冠軍對壘 永援中學勝出

港澳學界4支冠亞軍隊伍，在辯論場上展開唇槍舌劍。劉駿軒攝

賽事由《星島日報》及澳門演辯學會主辦，兩場賽事於日前舉行。賽事以兩局進行，今年港澳代表繼去年後再次各勝一場，並在評審票選均以5比5打成平手，最後以評審分數決勝負。最終獲得4676分的澳門隊，以100分之差力壓港隊，登上總冠軍寶座。

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其中一場辯論賽由「星島第41屆全港校際辯論比賽」冠軍基督教崇真中學，與「澳門第27屆校際辯論比賽」冠軍陳瑞祺永援中學對壘，辯題為「將人工智能教育納入香港中小學必修課程利大於弊」。擔任正方的基崇主辯李巧𡝮，在開場發言提到須通過系統化培養能力，才能將AI轉化為人類助手；反方永援主辯陳元隨即反駁，必修課程意味有標準化課程和評分，又指教育局《中小學人工智能素養學習架構》從未提及「必修」。

雙方隨後就「必修」定義各執一詞，基崇一辯譚卓彤指，現時已有課程大綱、指引，全港學校均需要推行，已形同「必修」，強調須通過必修課程，教授使用AI正確價值觀。永援二辯邱梓琳反駁，要培養AI素養不等於要列入必修科，「今天我們要有良好衞生習慣，難道我們要開一門必修科，教小朋友沖廁？」

最終陳瑞祺永援中學憑較佳表現，力壓基督教崇真中學勝出今場比賽。陳元認為今次是很好的進步機會；邱梓琳則認為今場比賽除了挑戰自我，亦是提升自己的機會，會多向其他地區學習。

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港大同學會書院 贏亞軍對戰

另一場賽事由兩支亞軍隊伍，以「保育本土文化地標更有利於香港旅遊產業轉型」辯題對壘。正方的澳門聖羅撒女子中學中文部二辯陳子君指，單靠演唱會難以維持吸引力，「旅客都不是為了香港而來，他們睇甚麼？睇Coldplay咋」。反方港大同學會書院二辯吳聿心則以半山景賢里等例子，強調文化地標往往承載力不足，而啟德體育園落成9個月，已吸引700萬人次。最終由港大同學會書院勝出，一辯洪朗鏗指，今場比賽獲益良多，認為能登上講台已不簡單，感謝支持他們的老師和師兄師姊。

記者高俊謙

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