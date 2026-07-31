港澳中學辯論錦標賽︱澳門隊憑評審分數險勝港隊 相隔一屆重奪錦標

為提升港澳學生辯論技巧，由《星島日報》及澳門演辯學會主辦的「第六屆港澳中學辯論錦標賽」今日（31日）舉行，四隊來自港澳中學的辯論隊，先後上演兩節辯論賽，就本港旅遊業轉型和人工智能教育議題展開唇槍舌劍，最終澳門隊憑評審評分險勝港隊，相隔一屆重奪總冠軍。

激辯本港旅遊業與AI教育

「第六屆港澳中學辯論錦標賽」由《星島日報》及澳門演辯學會主辦、語文教育及研究常務委員會贊助，旨在促進港澳中學交流，將辯論精神延伸至香港以外地區。比賽以隊際形式進行，由《星島》全港校際辯論比賽及澳門校際辯論比賽冠、亞軍，分別代表港澳進行兩節比賽。

首節比賽由澳門聖羅撒女子中學中文部，與香港港大同學會書院對壘，辯題為「保育本土文化地標更有利於香港旅遊產業轉型」，雙方就深度遊路線還是盛事經濟更適合香港旅遊業轉型各不相讓。擔任正方的聖羅撒女子中學中文部，以啟德體育園的Coldplay演唱會為例，表示若沒有舉行演唱會就無法維持吸引力，因此轉型應該更重質。擔任反方的港大同學會則以油麻地警署、景賢里等景點反駁，指各個文化景點根本無法提供足夠承載力，惟啟德體育園帶動周邊商舖營業額上升30%，強調盛事經濟才更有利轉型。本場比賽最終由港大同學會勝出，聖羅撒女子中學中文部第二副辯陳子君則奪得最佳辯論員。

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緊接的第二節比賽，由香港代表基督教祟真中學擔任正方，與擔任反方的澳門代表陳瑞祺永援中學，就「將人工智能教育納入香港中小學必修課程利大於弊」爭辯。崇真中學引用教育局《中小學數字教育藍圖》，提出將人工智能教育納入各個科目，指有關倡議已形同是必修科，強調只要有系統地學習，才能建立正確的人工智能價值觀。陳瑞祺永援中學則反駁教育局框架中從無提出必修，而人工智能迭代速度極快，現有模式已能達到有機融入學科的目的，因此毋須成為必修科。比賽由陳瑞祺永援中學勝出，最佳辯論員為崇真中學第一副辯譚卓彤。

由於港澳代表各勝一場，評審票數亦以5比5打和，要以評審總評分決勝負，最終澳門隊以4676分，小勝獲得4576分的港隊，相隔一屆後，再取得比賽錦標。

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擔任評審的中文大學政務與政策科學學院副教授黃偉豪，讚揚各隊水準非常高，甚至接近大專辯論水平。但他指，雖然同學論點齊備，但部分論點未有加以發揮，例如第二節比賽並無針對「中小學」辯論，寄語同學繼續努力。另一評審、浸會大學新聞系系主任暨專業應用教授李文則讚賞港隊為澳門隊發言者調整米高峰非常有風度，又提醒辯論員不要集中闡述一至兩個論點。

記者 高俊謙

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