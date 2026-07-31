DSE︱2027年文憑試考試費上調4% 內地考場大增逾2倍至8000元

DSE︱考評局今日(31日)公布2027年DSE的考試費及附加費。本地學校考生和持有香港永久性居民身份證的自修生，所需繳交的考試費及報名費（只適用於自修生），較2026年DSE上調約4%，加幅與往年相若。以學校考生為例，語文科及其他科目費用，每科分别上調港幣 31 元和 21 元，至808元及540元，以報考六科，即兩個語文及四個其他科目計算，總考試費為港幣 3776元；內地考場的考試費則為8000元，較去年大幅增加5500元。

DSE︱非永久居民報考語文科 每科收2058元

至於非香港永久居民報考語文科目，每科收2058元，其他科目收1790元，以報考六科，即兩個語文及四個其他科目計算，非香港永久居民的考生須付11276元。另外，如須提交特殊報考申請，並提供申請資料及相關證明文件以供審核須繳交新設的特殊報考申請費，每宗申請費為港幣2500元。

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考評局強調，持有香港永久性居民身份證的考生所應繳的考試費，在調整後仍未有反映文憑試的全部實際成本，考評局仍需為這些考生作出補貼。對於未持有香港永久性居民身份證的考生，考評局會設另一套科目費，並按不同幅度調整，以更全面反映舉辦文憑試的整體實際成本。基於公平性考慮，按考生居民身分制定的兩套科目費安排，會由2026年文憑試只適用於自修生，擴展至同時適用於自修生及學校考生。經濟上有需要的學校考生，如獲在職家庭及學生資助事務處的考試費減免或屬於正接受綜合社會保障援助的家庭，會以永久居民考生的較低科目費計算考試費。

另外，考評局2024年起試行在大灣區城市設立內地試場，試行計劃今年完成。考評局指，由考評局恆常提供補助的模式不可持續，之後內地考場的運作須盡量達致收支平衡。為了更全面反映實際營運成本，考評局將調整2027年文憑試的報名費（內地考場），以支持內地考場持續運作。有關報名費只適用於選擇在內地考場應考的合資格港澳籍考生。

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