嶺大合研AI考古系統 鑑定5000年古代種子

可辨識橫跨5000年古代種子的人工智能系統面世。嶺南大學聯同山東大學合作研發，全球首個專為中國古代植物種子打造的AI考古系統，能模擬考古專家進行種子鑑定，識別大麥、小麥等多種古代農作物，分類準確度高達9成。系統率先於山東大學文化遺產研究植物考古實驗室試用，研究人員只需上傳種子影像，或接駁數碼顯微鏡，便能迅速獲得辨識結果，有效減輕科研人員的工作負荷。

「人工智能（AI）考古系統」能模仿考古植物學專家辨識種子，分類準繩度高達九成。嶺大提供

古代植物種子具有高辨識難度，即使屬於同一種類，種子的大小及外觀仍存在相當大的差異。圖為粟（小米）種子。嶺大提供

傳統植物考古種子鑑定門檻高、效率低，考古界培養一名專業的種子鑑定專家需耗時數年。研究人員過往須通過顯微鏡逐粒觀察種子特徵，耗費大量人力時間。嶺大與山東大學團隊依託專業數據庫訓練人工智能模型，研發專用於古代植物種子辨識的「AI考古系統」（APSNet）。系統不僅能夠快速輸出辨識結果，整體分類準確率高達90.2%，還可自動儲存相關數據記錄，搭建可共享的標準化作業流程。

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分類準確率高達9成

系統深度融入資深考古人員的鑑定經驗，高度還原專家鑑定邏輯。系統會先依據種子大小、外形完成初步分類，再細緻比對胚芽位置，解決外觀相似種子難以區分的難題。團隊亦搜羅中國最具代表性的17類古代植物種子影像，涵蓋約公元前5400年至公元220年、橫跨5000多年歷史，包括大麥、小麥及桃核等，近9000張圖片，以建立古代植物種子數據庫。



嶺大協理副校長（策略型研究）鄺得互指，目前全球古代植物種子的AI研究有限，且欠缺公開權威的標準數據庫。今次研發的系統可作為專家輔助工具，以完成初步分類，最終鑑定仍由專家把關，有效釋放科研人力和時間，以專注深入考古植物學分析，提升研究效率。山東大學控制科學與工程學院教授叢潤民亦指，傳統種子分類高度依賴專家人工肉眼判斷，而系統有助解讀遠古人類飲食文化與農業發展史。

本報記者

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