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大專畢業生24/25學年就業減 學士生平均年薪增長7000元達33.6萬

教育新聞
更新時間：21:05 2026-07-30 HKT
發佈時間：21:05 2026-07-30 HKT

大學教育資助委員會近日公布2024/25年度八大畢業生就業情況，結果顯示本年度回應統計調查的畢業生人數雖較去年增加，但八大全日制學士學位畢業生的全職就業學生比例，較前一年度下跌3.1個百分點，整體畢業生的全職就業率亦跌2.6個百分點，選擇升學的畢業生則分別增加1.8個百分點及1.1個百分點。另外，學士學位畢業生平均年薪從前一年的32.9萬升至33.6萬元，最吃香的仍是醫科、牙科和護理科，平均達55.4萬元，平均年薪最低的是文科和人文科學科畢業生，僅27.9萬元，社會科學科畢業生的年薪跌幅則為各科最大。

整體畢業生全職就業比例挫2.6百分點

2024/25學年共有26132名大專全日制課程畢業生，較2023/24學年增加734人，回應統計調查者亦從22043人增加至22343人。不過教資會調查顯示，2024/25學年的畢業生截至去年12月底為止，僅有14992人全職就業，佔整體約67.1%，較2023/24年度的15355人、佔整體69.7%為少：而於2024/25年度選擇升學者，從前一年度的3618人增加至3915人。

期內，共有18777名學士學位課程畢業生回應教資會查詢，較前一年度的18440人為多，惟成功全職就業人數從2023/24學年的13047人減至12721人，佔比從70.8%減至67.7%。選擇升學的學士學位畢業生，從2023/24學年的3098人增至3494人，比例從16.8%升至18.6%；期內失業率則從2023/24學年的2.4%降至2.2%，但就業不足率從4.2%升至6.1%。

學士學位課程畢業生就業情況

  2023/24學年* 2024/25學年*
回應調查畢業生人數 18440 18777
全職就業 13047 12721
升學 3098 3494
失業 335 305
就業不足 589 849
其他# 1371 1408

*分別截至2024年及2025年12月31日，下同
#包括未有求職的畢業生、已移民的本地畢業生 、以及返回原居地升學或就業的非本地畢業生

如以大學劃分，2024/25年度浸會大學的學士學位畢業生全職就業率為八大當中最高，1930名回應調查的畢業生中有1459人全職就業，達75.6%，其次是教育大學的73.9%及中文大學的68.8%。香港大學3179名畢業生當中有884人選擇升學，比率達27.8%為八大之首，其次是科技大學的25.2%和中大的18.9%。

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2024/25學年全日制學士學位課程畢業生的平均年薪，從前一年的32.9萬升至33.6萬元，當中港大畢業生仍為全港平均年薪最高，達到40萬元，但較2023/24學年微跌1萬元。其餘7間大學的畢業生年薪均錄得增長，當中中大更從38.1萬元急升至39.9萬元，大幅收窄與港大畢業生的年薪距離。

八大學士學位畢業生平均年薪

  2023/24學年 2024/25學年
港大 40.1萬 40萬
中大 38.1萬 39.9萬
教大 34.8萬 35.3萬
科大 33萬 33.3萬
理大 30.6萬 31.3萬
城大 27.3萬 27.5萬
浸大 26.9萬 27.4萬
嶺大 24.3萬 24.8萬
總計 32.9萬 33.6萬

如按科目劃分，醫科、牙科和護理科學士學位畢業生的年薪仍是各科目之首，達55.4萬元，亦較前一年度增長1.4萬元。理學、商科和管理科、文科和人文科學科，以及教育科的畢業生年薪均錄得增長，工程科和科技科畢業生年薪則微跌1000元，至28.7萬元，社會科學科畢業生年薪更從30萬元跌至29.4萬元。

學士學位課程畢業生平均年薪（按職業計算）

  2023/24學年 2024/25學年
醫科、牙科和護理科 54萬 55.4萬
教育科 36.2萬 36.3萬
理學科 29.2萬 29.9萬
社會科學科 30萬 29.4萬
商科和管理科 29.1萬 29.2萬
工程科和科技科 28.8萬 28.7萬
文科和人文科學科 26.9萬 27.9萬

本報記者

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