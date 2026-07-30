羅淑佩率多名官員訪浸大 了解院校創意藝術與體育發展

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在多名官員陪同下，前日到訪浸會大學，並參觀了賽馬會創意校園、浸大視覺化研究中心和今年4月開幕的「運動科學與醫學研究中心」等設施，浸大校長衞炳江亦分享了大學在教學、研究、知識轉移及科技轉化方面的最新布局。

浸大高層沿途講解最新發展

一行人參觀浸大「賽馬會創意校園」內不同設施。浸大提供

賽馬會白盒實驗空間亦是一行人參觀目的地之一。

羅淑佩在浸大視覺化研究中心體驗全球首個「360度沉浸式互動立體影院」。

羅淑佩在文化體育及旅遊局副秘書長王明慧和局長政治助理招文亮、文創產業助理專員葉敏儀、首席助理秘書長（體育及康樂）莊敏婷等人陪同下，與浸大高層會面，期間衞炳江先介紹浸大在教學、研究、知識轉移及科技轉化方面的最新布局，包括大學於創意藝術、藝術科技及運動科學範疇的創新成果。

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一行人之後到訪浸大推動創意教育與研究的基地「賽馬會創意校園」，期間參觀賽馬會白盒實驗空間以及Studio 5等設施，協理副校長（跨學科研究）兼創意藝術學院院長潘明倫在過程中講解各項設施在藝術、電影與創意產業的教研功能與應用場景，又分享大學如何與業界合作，促進跨學科發展，培育未來創意藝術人才，並為藝術專業的發展帶來創新突破。

眾人緊接前往浸大視覺化研究中心，體驗全球首個「360 度沉浸式互動立體影院」，該設施屬「未來影院系統：下一代藝術科技」項目的成果之一，由創新科技署轄下的「創新及科技支援計劃」資助，自2022年啟動至今已被應用於多個藝術項目。

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隊伍又移師參觀於今年4月開幕的「運動科學與醫學研究中心」，該中心為全球31間獲國際運動醫學聯會認可的「運動醫學合作中心」之一，配備先進實驗室及設施，旨在成為推動運動科學、運動醫學及體育產業革新發展的旗艦，並致力將研究成果惠及精英運動及公共健康領域，羅淑佩一行同時聽取浸大在運動科學與運動醫學的技術突破與研究成果。

浸大強調，一直致力推動創意藝術、藝術科技及運動科學等領域的發展，未來將繼續積極配合港府相關政策及工作，發揮大學在人才培訓、研究創新，以及知識轉移方面的優勢，為香港藝術文化及體育事業發展作出貢獻。

本報記者

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