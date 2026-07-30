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私校營運亂象頻生 私校名冊申報保質素

教育新聞
更新時間：11:12 2026-07-30 HKT
發佈時間：11:12 2026-07-30 HKT

近年本港私校營運亂象頻生，涉及無力償還家長債券、雙重學籍、借殼辦學等，促使當局連番整頓，今年初推出《私立學校實務守則》，更訂立《私立學校名冊》，要求參與《名冊》的私校須遵守相關法例及規定、具備良好的學校管治，並保障主要持份者的福祉與權益。

管治財務等須達一定水平

教育局在今年初提出《私立學校名冊》。資料圖片
教育局在今年初提出《私立學校名冊》。資料圖片

當局在4月邀請學校加入「私校名冊」，表列學校除嚴格遵守相關法規，亦在學校管治、建立穩健財務運作架構、保障主要持份者權益，以及增加學校營運的透明度等方面，達到一定水平。當局在申請表格要求學校須作出多項申報，包括至少獲註冊及營運兩個學年、過去兩年有否收到當局或其他政府部門發出的勸喻或警告信、有否拖欠租金、教職員薪金與強積金。在財政方面，學校亦須申報過去兩個財政年度的財務狀況，期內有否出現負淨值（即負債總額大於資產總值）等。學校須承諾各項關鍵營運資料變動，須在30天內書面通知當局。

延伸閱讀：私校名冊出爐 58%學校表列 加拿大國際學校等未上榜

近年私校亂象叢生，去年九龍塘的一諾中學捲入與內地機構「借殼辦學」風波，學生涉持「港深雙重學籍」，另涉未經當局批准收取建設費，當局最終以學校管理及財政狀況「不令人滿意」為由，拒絕該校註冊，該校其後遷校改名以重新申請註冊，仍遭當局拒絕，校長祁文迪涉嫌串謀欺詐被捕。多間私校先後財困，在2021年「爆煲」的香港凱莉山學校負債高達3億元，家長以近200萬元購買債券淪為廢紙；漢鼎書院前年就爆出陷入財困及拖欠家長債券，最終在「白武士」相助下還清債務。

本報教育組

延伸閱讀：教育局上載私立學校名冊 91校榜上有名 涵開設課程、核准學費等

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