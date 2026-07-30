研資局批12項目 總撥款額4.78億 城大研AI應急協調平台應對大型災難

研究資助局公布2026/27年度「卓越學科領域計劃」及「主題研究計劃」的撥款結果，共12個項目獲資助，創歷年新高，總撥款額約4.78億元。獲批計劃中，7個牽涉人工智能（AI）運用，其中城市大學計算學院院長汪建平的團隊，運用AI技術建立跨部門協調平台，在大型災難等緊急狀況，向決策者提供實時分析與建議方案，並同時向應急部門發放指示，提升應對災害效率。

串行變並行 加快反應時間

唐偉章稱，暫時無意將AI範疇列作獨立分項。 葉偉豪攝

團隊延發的平台可結合事件時間線、現場資訊及AI建議行動，為高壓情境下的風險核實和資源部署提供輔助。研資局提供

由汪建平領導的項目「突觸之城：人工智能驅動之城市緊急應變與救援」，獲「主題研究計劃」撥款5569萬元。她指近年全球多地緊急事件頻生，應對大型災害需要整合分散於不同機構的有用資料，但受限於私隱與保安，一般難以集中處理原始數據，令關鍵資訊未能及時送達決策者手上，「我們要做的就是如何打破『數據孤島』，達到有效協同」。

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團隊建立跨部門應急協調平台「SynapseCity」，每個獲授權的機構均配備專屬的「AI智能體」，在保障私隱的前提下，讀取該機構內部的資料。各個AI智能體在後台互相交換「評估結果」和「預警資訊」，系統將從所收集的情報，為指揮人員快速整合成可執行、可解釋且能挽救生命的應變與復原方案。

她舉例稱，本港行車隧道職員如在閉路電視看到發生事故就會報警，但消防員到場前不知道實地情況，發現情況嚴重時就要通知運輸署封路，「一個接一個動作就比較慢」，系統則同時發送資訊至不同部門，告知最新情況及所需救援設備等，「當動作從串行變成並行，反應時間就能加快」。

今年度4個「卓越學科領域計劃」項目共獲1.58億元資助，按年增加一成；8個「主題研究計劃」項目共獲3.2億元資助，數額與去年相若。兩個計劃接獲的初步研究書，分別按年增加15%和17%，研資局主席唐偉章指，反映本地大學和學者研究工作活躍，獲資助項目則充分顯示研資局積極對接國家發展策略，支持大學通過跨學科和跨領域，深度融入全球創新體系。

逾3成申請項目涉AI應用

研資局本年度資助項目當中，有4個屬於「卓越學科領域計劃」項目，共獲1.58億元資助，按年增加一成；8個「主題研究計劃」項目則共獲3.2億元資助，數額與去年相若。本年度就兩個計劃接獲的初步研究書數目，分別按年增加15%和17%，唐偉章指這反映本地大學和學者研究工作十分活躍，是次獲資助項目則充分顯示研資局積極對接國家發展策略，支持大學通過跨學科和跨領域，深度融入全球創新體系。

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今年共接獲141份申請，當中超過三分一涉及AI應用，唐偉章認為結果顯示精準捕捉及回應全球科技發展趨勢，但暫時無意將AI範疇列作獨立分項。另外，來屆「主題研究計劃」將新增「低空、航天、太空科技」項目，配合國家及香港推動低空經濟和航天科技發展。

記者歐文瀚 佘丹薇

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