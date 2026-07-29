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八大暫共錄取35殘疾及特教生 理大獨佔17位

教育新聞
更新時間：21:47 2026-07-29 HKT
發佈時間：21:47 2026-07-29 HKT

大學聯招結果將於下月5日公布，多間大學已率先取錄殘疾和特殊教育需要（SEN）學生。本報向各院校查詢相關取錄數字，目前八大共已取錄最少35名相關學生，當中理工大學取錄了17人，分布於最少8個課程，暫為各校最多，其次是取錄了10名相關學生的浸會大學，分別報讀3個課程。

浸大錄取10人第二多 城大攬5生

在已回覆查詢的院校當中，理大表示本學年透過「大學聯招辦法」的特別考慮渠道，向17位文憑試考生發出取錄通知，獲取錄學生就讀課程涵蓋管理及市場學、數據科學及人工智能、空間數據科學及智慧城市、機械工程學、眼科視光學、言語治療、食品科學及營養學，以及時裝等。

香港大學表示，已於本學年透過聯招向3名殘疾申請人發出錄取通知，形容他們學術成績優秀，將分別入讀理學士及科研專才啟導課程。浸大稱在聯招「殘疾申請人特別考慮」階段，向10名學生發出取錄通知，各人分別報讀工商管理學士、傳理學學士（新聞與數碼媒體／公關及廣告）及理學士課程。

延伸閱讀︰DSE放榜2026︱內地免試取錄文憑試生進入錄取階段 第一志願今放榜

城大則經大學聯招辦法，向5名有特殊教育需要的申請人發出錄取通知，各人分別獲商學院、計算學院及創意媒體學院錄取。嶺大未有公布實際數字，但表明向殘障學生發出的錄取通知人數有所增加，就讀「工商管理（榮譽）學士 – 管理與分析」等學科。 

其他院校方面，中文大學表示今年暫未透過相關計劃錄取殘疾學生，有關學生的申請均會於聯招正式遴選程序中獲一併考慮，最終取錄結果須待正式遴選結果公布後確定，強調獲取錄並入學的學生，可向中大學生事務處申請特殊教育需要支援服務。科技大學回覆稱，目前未有錄取相關學生，最終取錄結果將於下月5日與「大學聯招辦法」正式遴選結果同時公佈。教育大學暫未回覆查詢。

本報記者

延伸閱讀︰港大取錄4傑出運動員 共頒140萬獎學金

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