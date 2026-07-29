教大學者：學生用AI訴心事 潛在風險難察 倡開展全港大型研究助制訂政策

生成式人工智能（GenAI）逐步全面走進校園，重塑教學模式外，亦衍生心理隱憂。教育大學心理學系助理教授黃定一接受專訪指，許多青少年習慣將GenAI視為傾訴對象，惟偏向投其所好的回應，導致學生認知扭曲、社交能力退化，更加重學生心理輔導壓力。他期望日後開展全港大型研究，找出各類未被發現的隱藏風險個案，協助當局和學校制訂政策。

輸出內容具「諂媚」特徵

美國有研究發現，13至17歲青少年群體中，逾7成會與GenAI傾訴，逾半人更定期使用；黃定一指本港數據與美國相若。他解釋，GenAI存在順應使用者觀點，輸出內容具「諂媚」（Sycophancy）特徵，「你只會聽到你想聽到的說話，將過往有困擾的事情告訴AI，AI就回答他，自然就會形成一個獎勵的機制」。

這個機制使得學生把AI視作心靈依靠，黃定一指加拿大有真實個案，青年向AI透露自殺念頭，平台卻未及時介入、轉介專業心理支援，最終釀成悲劇，涉事科企其後遭投訴。他坦言，現時AI產品雖設有敏感內容篩查機制，但面對情緒困擾、人際矛盾等沒有標準答案的議題，系統仍存有諸多監控漏洞；加上學生大多私下使用AI傾訴心事，教師及家長不易察覺，潛在心理風險便難以識別。



他補充，青少年心理健康問題並非單純由AI造成，而是多項因素互相影響，「不會知道哪個才是因果」，例如過度使用電子產品、通宵打機、缺乏運動等，單單睡眠不足已足以損害精神狀態。黃定一稱有指AI影響學生心理健康，他認為絕不誇張，部分人甚至將AI視作伴侶，覺得只有AI理解自己而疏離身邊人，日後遇上困難時，「都不知道應該找誰幫你」。

延伸閱讀：英國擬禁16歲以下用社交媒體 最快明年春季實施

須關注教師心理健康

黃定一坦言，現時欠缺系統性研究，了解學生濫用GenAI的隱藏個案，相關數據由不同機構零散收集，參考價值有限。他期望可以推展一項全港大型調查，通過隨機抽樣多間中小學，全面掌握學生使用生成式AI及社交媒體的真實情況，藉此取得更完整、具系統性的數據證據，同時找出各類未被發現的隱藏風險個案，以便當局及學校可藉此制訂政策。



數碼浪潮席捲校園，教師的心理健康同樣值得關注。黃定一指，AI大幅提升工作生產效率後，外界對教師的工作量期望隨之提高，無形間加重負擔。對於教師應否利用AI工具察覺並疏解情緒壓力，他笑言是「矛盾位」，建議教師可指令AI給予一些調整的建議，而非過度倚賴，「如果跟別人說自行調整壓力，是很難做到的」。

記者 佘丹薇

延伸閱讀：加國婦入稟美國法院告OpenAI 指ChatGPT誤導並鼓勵女兒自殺

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<