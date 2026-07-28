演藝學院黃竹坑推校外宿舍 提供逾300個宿位

政府大力推動「留學香港」，學生住宿需求殷切。香港演藝學院與啟程居合作，由26/2027學年起推出校外學生宿舍「啟程居·黃竹坑」，預留逾300個宿位供演藝學生入住。校方形容合作將為學生提供由專業團隊管理的住宿環境、完善的共享設施及充滿活力的學生社群。副校長（行政）李仲華指，優質的住宿配套是支持學生表演藝術、實現個人成長不可或缺的一環，對他們全面發展至關重要。

演藝學院與啟程居代表出席校外學生宿舍合作協議簽署儀式。演藝學院提供

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宿舍選址交通便利，步行約兩分鐘即可抵達港鐵黃竹坑站，方便往返演藝學院灣仔校園。宿舍內設有逾9600平方呎的多元化共享空間，涵蓋學習、休閒及社交等設施，全方位照顧學生課業與生活所需，豐富校園以外的體驗；並提供24小時保安及完善的住宿服務。宿舍前身為黃竹坑道64號的奧華酒店南岸，去年易手改為學生宿舍，提供單人房、雙人房及三人房等房型。

啟程居執行董事Laurent Fischler對獲演藝學院選為校外住宿合作夥伴表示榮幸，期待該校學生入住。

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