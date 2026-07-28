科大生研AI口試練習平台 營造小組討論搶答氛圍

備戰文憑試英文口試必須多練習，然而學生未必每次「湊齊人」操練。科技大學學生針對中學生準備英文科口試的痛點，設計口試練習平台，以人工智能（AI）考生實現4人小組討論，並設實時「打斷功能」，一旦用家發言時出現停頓，AI可即時介入，營造近似真實考試「搶發言」的氣氛。團隊指待產品發展成熟，計劃拓展至雅思（IELTS）等英語考試模式。

鄧文熙指，程式最具特色之處是獨有的AI實時打斷功能。佘丹薇攝

有別於坊間被動順應用戶的AI英文練習工具，「OpenDiscuss」平台採用多代理AI語音機械人技術，可給予用戶即時、個人化的互動回應。科大理學士一年級生鄧文熙指，程式最具特色之處是獨有的AI實時打斷功能，當用戶發言出現停頓時，虛擬AI考生會即時插話搶答，高度還原文憑試英語口試4人小組討論中搶答、節奏緊湊的真實考場氛圍，讓學生在家亦可開展高還原度的模擬訓練，避免「本來約好了一齊練習口試，但突然不能出席」的情況。

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獲創新潛能初創獎

平台操作簡單，當用戶選取內置考題後，即可匹配3名虛擬考生開展小組討論。每次練習結束後，系統會自動生成英文分析報告，可以指出用戶發言的論點漏洞、詞彙錯誤、時態語法等問題，幫助學生針對弱點提升口試能力。



此外，平台配套分級詞彙題庫，方便學生按自身水平循序漸進積累詞彙。研發團隊還邀請資深英文補習老師參與優化，豐富題庫與教學資源，提升備考實用性。為照顧有特殊學習需要的考生，平台亦設字體放大、實時字幕等無障礙功能。



平台在「敢闖。敢創」創業比賽獲得「創新潛能初創獎」，團隊指平台將率先開放予中學試用及優化，待系統成熟後，將拓展至雅思考試訓練場景，惠及更多英語學習者。

記者 佘丹薇

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