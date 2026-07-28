科大生研AI滑雪分析平台 有助糾正初學者姿勢免受傷 創業賽奪金

滑雪風氣日盛，許多愛好者未經專業教練指導便自行上雪山，錯誤姿勢埋下運動創傷隱憂。身兼中國香港高山滑雪代表隊成員的科技大學學生李思晉，參與研發智慧熱感動作捕捉穿戴服，配套人工智能（AI）教練系統，可即時分析初學者滑雪姿勢，避免因動作失誤而引致的身體損傷，在「敢闖。敢創」創業比賽獲得金獎。有中學生研發貓狗使用的AI智能頸圈，裝置能持續採集寵物生理與情緒數據而獲獎。

本身是滑雪運動員的李思晉指，滑雪運動長期欠缺有效的安全監察機制，坊間輔助工具往往僅限於監測雪靴數據，不止動作分析過於片面，評判標準亦流於主觀，「盲目重複練習、缺乏標準化的即時反饋，身體動作的偏差累積，最終會導致運動創傷」。他夥拍團隊推出標準化全身動作AI分析平台，通過穿戴式智能感測器，全面採集滑雪者全身動力與壓力分布數據，並同步接入軟件系統，輸出即時訓練糾錯反饋。

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主教練注入實戰意見

團隊更邀請北京冬奧港隊最年輕的成員翁厚全，與港隊滑雪隊主教練馬爾科．魯迪奇參與協作，為系統注入更多專業實戰意見，以提升平台的專業性與可靠性。目前平台已投入實際使用，AI系統不僅能夠記錄肢體動作軌跡，更能精準識別重心錯位、壓力分布異常，甚至提前偵測因長期累積所導致的韌帶損傷等潛在隱患，讓初學者與資深滑雪愛好者，均獲得更安全的滑雪體驗。



至於獲得「最佳創意理念獎」，來自宣道會陳瑞芝紀念中學團隊，為寵物主人設計名為「Neckmate」的AI頸圈，用戶可通過系統程式即時監測寵物生理數據及行為，如狗隻的老年疾病及寵物分離焦慮等問題，確保寵物無時無刻獲主人呵護。



參與研發的中四生李正睿指，頸圈搭載專屬晶片與運算模組，可捕捉寵物呼吸、叫聲等數據，經AI運算分析後反饋給飼主，設備重量不足200克，不會為寵物造成負擔。

中學生設計AI寵物頸圈

另一中四生翟烯燑分享，研發初期團隊構想龐雜，納入GPS定位、心跳監測等功能，後期發現過於天馬行空，多數構想受限技術條件難以「落地」，故精簡設備功能。過程中得到創業比賽導師指導，通過網上平台低成本採購硬件，並參考海外知名大學動物行為學論文，持續提升系統精準度。



近日社會熱議「旺旺事件」，李正睿坦言亦有留意，指香港普遍將寵物放於重要地位，他提到團隊研發產品的初心，是通過科技讓主人讀懂寵物心理，減少人為疏忽造成的傷害，以科創力量守護寵物福祉。

記者 佘丹薇

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