中大成立醫療科技評估平台ITECH 推動健康經濟分析配合港府改革

隨着本港人口老化加劇、醫療需求急增，港府亦正推動深化醫療改革。中文大學香港糖尿病及肥胖症研究所（HKIDO）今日宣布成立「醫療科技評估與成本效益行動項目」（ITECH），冀建構一個面向亞洲地區的嶄新平台，推動「醫療科技評估」、「健康經濟分析」及「價值醫療」等領域的發展。

為醫療系統長遠發展提供決策依據

現代社會癌症、罕見病、心血管腎臟代謝病，以及先進生物製劑和數碼醫療技術持續湧現，惟相關療法成本高昂，令「健康經濟評估」成為制定可持續醫療政策的核心工具。中大團隊期望ITECH能提供嚴謹、以數據與實證為本的評估基礎設施，為香港將來的醫療創新、公共醫療資助審批，以至整個醫療系統的長遠可持續發展，提供重要決策依據。

透過ITECH，中大將整合多個模擬分析平台，執行不同類型的研究項目，並將複雜多樣的流行病學數據，轉化為簡單明確的經濟分析結論，為政策制訂提供實用參考，例如協助本地醫療機構制定藥物名冊及資助政策、支援業界提交資助申請、在設計臨床研究時加入成本效益分析、設計公私營協作計劃模型以促進可持續發展、推動協調與統一區內醫療科技評估標準等。

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ITECH首席研究員、中大香港糖尿病及肥胖症研究所所長陳重娥認為，香港近年推行的策略性醫療改革及加快藥物及醫療器械審批機制，標誌醫療政策正朝向結構化、循證導向及價值驅動的新框架。她相信ITECH有助連結多方持份者，提供嚴謹及科學化的評估方法，將臨床研究數據與真實世界數據轉化為透明、可靠的決策依據。

研究成果包括具體臨床與政策指引

中大醫學院內科學及藥物治療學系助理教授、流行病學與「真實世界數據」科學家兼ITECH成員吳鴻江指，ITECH的研究成果提供了多項具體臨床與政策指引，範疇涵蓋心血管、腎臟及癌症風險的模擬推算、生物標記引導篩查的成本效益分析、糖尿病併發症的醫療開支趨勢、慢性腎臟病負擔、早發性糖尿病造成的生產力損失，以及全球新生兒診斷技術的成本效益模型。

中大醫學院內科學及藥物治療學系教授陸安欣亦稱，在大數據分析的幫助下，ITECH的研究團隊正持續為全球學術界及政策制定者提供極具影響力的實證，成員已於多份頂尖醫學期刊發表同儕審查研究，針對疾病負擔、醫療科技評估、健康經濟學及患者自我陳述報告等範疇提出洞見。

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ITECH共同首席研究員、中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授及健康經濟學者呂雅文認為，相關研究成果展現了ITECH在「個別病人模擬建模」技術上的領導地位，即按不同病人的具體情況，模擬推算治療方案的長遠效果，有助具體計算新醫療方案對公共開支的影響、定價是否合理，以及對整體社會生產力帶來的效益，為政策制定者提供扎實的數據基礎。

她強調，ITECH將站在臨床科學、流行病學、健康經濟學與醫療政策的交匯點，致力確保每項創新醫療技術，都能在合理的成本和效益評估下，加快審批及臨床應用，讓國際醫療科技評估標準與區內醫療體系和資助制度接軌。此外，平台亦將提供結構化的醫療科技評估及成本效益分析培訓課程，開發適用於跨司法管轄區的協調評估框架，並透過跨學科研究員計劃，為亞洲培育新一代健康經濟學家與政策領袖。

本報記者

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