少數族裔學生研火災感測系統 室內溫度異常即發警示

火警警報系統被停用，居民錯失逃生時機，是造成大埔宏福苑火災死傷慘重的肇因之一。有少數族裔學生針對火災研發感測系統，能偵測並追蹤溫度變化，即時通過手機發出警示，同時通報消防，在「香港學生挑戰賽2026」獲得季軍。學生團隊指只要預防措施完善，有助長者等居民爭取逃生機會，期望系統在社區試行。

伊斯蘭脫維善紀念中學團隊設計的「Eldsafe 360」火災感測系統，可偵測及追蹤室內精確的溫度變化，左為Insar Zarina，右為Lazu Asmaul Husna。佘丹薇攝

巴勒斯坦裔中三生Insar Zarina表示「我們不認為僅僅因為一個壞掉的煙霧探測器而需要讓這些生命喪失」。佘丹薇攝

程式界面配合醒目的字眼，讓視力及聽力不佳的長者，可以更快知悉難以察覺隱性火災的問題，後續會加入中文版本方便不同人士。佘丹薇攝

由伊斯蘭脫維善紀念中學團隊設計的「Eldsafe 360」火災感測系統（見圖），可偵測及追蹤室內精確的溫度變化，有別於傳統煙霧探測器的被動偵測模式，系統依托全屋分布式溫度感應器，可檢測火災初期溫度異常攀升，當感應系統察覺室內溫度異常，便會通過手機程式，發出高音量警報聲，配合醒目的字眼，讓視力及聽力不佳的長者，可以更快知悉難以察覺隱性火災的問題。

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助居民爭取逃生機會

程式更加入電話求救功能，用戶可以一鍵撥打「999」自動發送求助資訊，省去人工報警、資訊溝通等的時間差，為逃生爭取黃金時間。

「我們不認為僅僅因為一個壞掉的煙霧探測器而需要讓這些生命喪失」，巴勒斯坦裔中三生Insar Zarina指，長者更因視力、聽力退化的問題，難以第一時間逃生，在宏福苑火災遇難者中，長者比例高達7成。她強調社區若普及智能火警偵測設備，數千戶居民尤其是獨居長者便能擁有安全保障。

孟加拉裔的Lazu Asmaul Husna則期望，向長者演示系統操作、講解安防作用，積極推廣普及智能系統，照顧不同群體的需要。

記者 佘丹薇

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