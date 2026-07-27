觀塘瑪利諾書院中三生研「無聲鬧鐘」 震動恆溫代響聲 團隊成員包括聽障生 挑戰賽獲亞軍

早晨被鬧鐘喚醒，對不少人是生活日常，但對聽障人士卻是一道難以跨越的生活門檻。觀塘瑪利諾書院的中三學生，留意到身邊聽障同學的困境後，研發一款不靠聲音而依賴震動和恆溫雙重刺激的「無聲鬧鐘」，更在「香港學生挑戰賽2026」中榮獲亞軍，團隊指方案亦適合不同場景，方便其他有安靜起床需求的使用者。

外形別具趣味、以半邊扭蛋殼充當外殼的小巧裝置，是觀塘瑪利諾書院團隊花3個月時間構思打造，名為「G38」的「無聲鬧鐘」。成員之一的中三生蕭卓賢先天聽障，放下助聽器後便完全聽不見聲音，日常需要依靠專用震動鬧鐘才能喚醒，「小學有次全班聚餐，早上10時集合，鬧鐘設為8點，但因為聽不見鬧鐘聲響，9點先醒，差點趕不及」。他表示日後獨自生活「都是要靠自己」，不能全然依賴父母。

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主打輕巧便攜易收納

市面上的震動鬧鐘普遍體積笨重，只能穩穩擺在床頭，無法隨身攜帶，而這款「無聲鬧鐘」主打輕巧便攜易收納，就算出門旅行，都能隨身帶在身上。用戶只需通過專屬手機應用程式就能完成所有設定，不僅能自訂鬧鐘響起時間，還能自由調校震動強度，更加熱至38度。用戶只需夾在衣服身上，到預設時段，裝置會同步開啟震動與升溫機制，溫度亦能依據每個人皮膚敏感度靈活下調，帶來溫和又有效的喚醒體驗。成員中三生江達廷指，溫熱感搭配比起單純震動，更能輕易喚醒處於深度睡眠的使用者，「當聽力失效後，觸感是最為有效的感知渠道」。

坊間的智能手錶雖具備震動鬧鐘功能，但江達廷表示「無聲鬧鐘」只專注喚醒用途，沒有多餘雜項功能，震動力道亦比手錶強，「加熱功能更是手錶沒有的獨有設計」。團隊坦言，現時「無聲鬧鐘」仍在概念原型階段，不少細節需要打磨完善，如增加睡眠周期時間、鬧鐘的外觀設計等。「無聲鬧鐘」最初只為聽障人士打造，但江達廷指全程零噪音運作的特點，亦適用於大學宿舍等場景，配合有安靜起床需求的使用者。

嘉諾撒聖方濟各奪冠

學生項目參與的「香港學生挑戰賽2026」，由摩根大通與青年成就香港部聯合合辦，比賽讓初中生在商界及大學生義工的協助下，共同研發創新解決方案，今屆合共匯聚超過300名初中生，組成42支參賽隊伍參與角逐。賽事冠軍由嘉諾撒聖方濟各書院團隊的「柔視VR+」奪得，讓用家佩戴眼鏡後，可以擁有保障私隱及安靜放鬆的空間。

記者 佘丹薇

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