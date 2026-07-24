粵港澳高校聯盟十周年年會中大舉行 三地高校共謀灣區教育發展新方向

為推動粵港澳大灣區創科發展及人才培育，中文大學今日舉辦粵港澳高校聯盟十周年年會暨校長論壇。中大作為聯盟副理事長，邀請粵港澳三地超過 180 名大學校長、院校主管及政府代表出席，回顧聯盟十年發展成果，共同商討推動大灣區可持續發展的合作方向。

開幕典禮由粵港澳三地政府代表及高校校長聯合主禮，包括教育局局長蔡若蓮、澳門大學校長宋永華親臨出席。中大校長盧煜明致辭指，中大在十年前聯同中山大學與澳門大學牽頭成立聯盟，與三地夥伴院校建立互惠共贏的區域合作關係，未來會持續完善學科布局，支援國家交叉學科大灣區中心建設，配合特區政府五年規劃，進一步建立覆蓋大灣區以至全國的科研成果轉化網絡。

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聯盟由49間高校組成

粵港澳高校聯盟於2016年成立，由中文大學、中山大學及澳門大學共同發起，現有49所成員院校，包括香港、澳門和廣州多間院校，今次年會重點環節為校長論壇，以「十載同心，融慧灣區」為主題，探討大學如何回應社會所需、發揮自身優勢，同時透過學科發展與建構創新生態，配合國家推動科技自立自強、以人才驅動發展的戰略。

聯盟在年會開幕前召開年度理事會會議，審議年度工作計劃，並選出新一屆理事會成員。適逢成立十周年，聯盟舉辦成果展、發布紀念影片，展示各地院校在大灣區搭建教研合作平台的成果，並安排成員院校的獲獎學生團體表演，包括歌唱、舞蹈、朗誦等。

本報記者

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